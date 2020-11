(Frank Thomas Koch)

Finanziell schwächer gestellte Menschen sollten während der Kontaktbeschränkungen auf dieses für sie so wichtige Angebot nicht verzichten müssen – gerade jetzt zu Beginn der kälteren Jahreszeit, findet Svenja Schulz (rechts). Die Projektleiterin der Caritas-Aktion „Wärme auf Rädern“ verteilt bis zum 29. März gemeinsam mit zwölf ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern jeden Montag und Donnerstag ab 12 Uhr kostenlos Suppe, Kaffee oder Tee und etwas Süßes auf dem Bahnhofsplatz an Obdachlose. Zum Auftakt am Montag kamen 25 Bedürftige. Alle haben zwei Portionen verputzt, sodass nichts übrig geblieben ist. Caritas-Pressesprecherin Simone Lause spricht von einem erfolgreichen Start, da Obdachlose von der Aktion nicht aus der Zeitung erfahren. „Wärme auf Rädern“ will auch menschliche Wärme verbreiten, indem die freiwillig Engagierten die Gäste auf weitere Hilfsangebote hinweisen. Das Projekt basiert rein auf ehrenamtlichem Engagement und Geldspenden. 2019 sind rund 2500 Mahlzeiten verteilt worden.