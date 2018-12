Gelbe Säcke bleiben liegen: Bei vielen Beschäftigten der Abfalllogistik Bremen (ALB) herrscht Unzufriedenheit, weil für sie nicht der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gilt. (Frank Thomas Koch)

Bleiben in der kommenden Woche an einigen Straßen die vollen Mülleimer stehen? Die Gewerkschaft Verdi lässt sich nicht in die Karten schauen, doch vor der vierten Runde der Tarifverhandlungen für die Abfalllogistik Bremen GmbH (ALB), in die 124 Müllwerker des Entsorgers Nehlsen gewechselt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Warnstreiks.

„Wir sind streikbereit, unsere Vorbereitungen sind getroffen“, macht Verdi-Sekretär Pit Eckert deutlich. Hintergrund des Konflikts ist die Strukturreform der Bremer Abfallwirtschaft, die in zwei Schritten zum 1. Januar und 1. Juli in Kraft trat. Unter dem Dach einer eigens gegründeten Anstalt öffentlichen Rechts erledigen seither zwei Firmen Müllabfuhr und Straßenreinigung: die ALB und die Straßenreinigung Bremen.

Verbesserte Konditionen

An den Unternehmen hält der Entsorger Nehlsen jeweils 50,1 Prozent der Anteile, die Stadt Bremen ist mit 49,9 Prozent Minderheitsgesellschafterin. Die 124 Arbeitnehmer kamen zu verbesserten Konditionen von Nehlsen. Ihr Stundenlohn beträgt nun 15,32 Euro (Müllwagenfahrer) beziehungsweise 15,24 Euro (Lader). Damit orientiert sich die ALB am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD).

Bei sonstigen Leistungen wie Überstundenzuschlägen oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall kommen die Müllwerker der ALB allerdings nicht auf dieses Niveau. Die Lücke zum TVöD-Standard möchte die Gewerkschaft nun schließen. Dadurch sollen auch Vergütungsunterschiede zu den etwa 300 Beschäftigten der früheren Nehlsen-Tochter ENO beseitigt werdenn, die ebenfalls bei der Müllabfuhr eingesetzt werden. Für sie gilt der TVöD in vollem Umfang.

Vor der vierten Verhandlungsrunde am kommenden Donnerstag hat ALB-Geschäftsführerin Daniela Enslein ein verbessertes Angebot vorgelegt. Nach ihrer Darstellung beeinhaltet das Gesamtpaket nun eine Lohnsteigerung von gut 33 Prozent gegenüber dem Niveau, das für die 124 Müllwerker bei Nehlsen galt. Aktuell verdienen sie bei der ALB 20 Prozent mehr als bei Nehlsen. Die Nachbesserungen stellten „ein abschlussfähiges Angebot“ dar, nimmt Enslein für sich in Anspruch.