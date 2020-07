Von Bremen aus fährt stündlich ein Erixx-Zug nach Soltau. (Holger Hollemann)

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft deutscher Lokführer kann es am Freitagmorgen zu Zugausfällen im Streckennetz des Eisenbahnunternehmens Erixx kommen. Der Streik ist von drei bis zehn Uhr am Morgen angekündigt und betreffe das komplette Netz, teilte ein Erixx-Sprecher am Abend mit. Von Bremen verkehrt die RB37 stündlich vom Hauptbahnhof über Bremen-Mahndorf, Achim und Langwedel in Richtung Soltau. Aktuelle Informationen zum Fahrplan gibt es am Freitag im Internet auf der Erixx-Homepage.