In einigen Bädern wird am Dienstag voraussichtlich ab 6 Uhr gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Schloßparkbades, des Sportbades Uni sowie die Schulschwimmbegleiterinnen und das technische Personal der Gesellschaft Bremer Bäder zum zeitlich befristeten Warnstreik auf. Die Gewerkschaft will so im aktuellen Tarifstreit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Laut Verdi erwarten die Beschäftigten vor der nächsten Verhandlungsrunde von den Arbeitgebern ein Angebot, das dazu beiträgt, die Entgelte an den Tarif im öffentlichen Dienst anzugleichen. Verdi fordert für die Angestellten der Bäder sechs Prozent mehr Gehalt. Das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite trägt nach Ansicht von Verdi dazu bei, dass der Abstand zum tariflich vereinbarten Gehalt größer wird. Zurzeit würden sich die Gehälter bei Fachangestellten für Bäderbetriebe um bis zu 500 Euro unterscheiden. Ähnlich sehe es bei den Verwaltungs- und anderen Servicemitarbeitern aus. Martina Heße vom Betriebsrat der Bremer Bäder fordert einen Abschluss, der den Weg in den Flächentarif weist und gleiches Geld für gleiche Arbeit zusichert.