Probleme für Pendler

Warnstreik kann Erixx-Züge zwischen Bremen und Uelzen ausbremsen

Pendler auf einigen Linien der Erixx-Regionalbahn müssen wegen eines Warnstreiks am Dienstag mit Zugausfällen rechnen. In Bremen könnte es Einschränkungen in Richtung Uelzen geben.