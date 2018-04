Die Verdi-Streikenden auf dem Marktplatz Bremen (Vanessa Ranft)

Nach dem Flughafen Bremen haben am Donnerstag auch die städtischen Kindergärten und Krankenhäuser in Bremen gestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte rund 13.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufgerufen.

Am Donnerstagmittag erreichte die Demonstration mit etlichen Beteiligten den Bremer Marktplatz. Die Polizei Bremen zählte rund 2500 Teilnehmer.

"Bei uns waren heute 12 Einrichtungen geschlossen, elf hatten einen normalen Betrieb und 53 einen Notdienst", fasst es Wolfgang Bahlmann, Geschäftsführer des städtischen Betriebs Kita Bremen, zusammen. Es habe einzelne Beschwerden gegeben, aber der Streik sei dieses Mal eher ruhig verlaufen. Man habe versucht, die Eltern relativ früh zu informieren. Am vergangenen Freitag sei einen Elternbrief versendet worden, die Kitaleiter hätten gleichzeitig die Familien informiert. Insgesamt betreibt Kita Bremen 87 Standorte.

Kita in Findorff wird bestreikt

Das Kinder- und Familienzentrum Leipziger Straße in Findorff blieb am Donnerstag wegen des Warnstreiks geschlossen. In der Einrichtung an der Leipziger Straße werden über 200 Kinder betreut und etwa 25 Mitarbeiter beschäftigt. Seit den frühen Morgenstunden standen Mitarbeiter vor dem Gebäude – für den Fall, dass Eltern über den Streik nicht informiert sind und ihre Kinder wie gewohnt in die Einrichtung bringen wollten. „Eigentlich haben wir schon vor einer Woche Plakate aufgehängt und die Kinder sowie deren Eltern informiert“, sagte die stellvertretende Kitaleiterin Kathi Andrae. Bis 9 Uhr waren allerdings noch keine Eltern vorbei gekommen.

"Bei uns hat sich keiner beschwert - natürlich waren die Eltern nicht glücklich, aber sie haben auch Verständnis gezeigt", sagte Andrae. Verständnisvoll zeigt sich ebenfalls eine junge Mutter, die ihre Tochter zum Spielplatz gerade gebracht hat. Auch ihr Kindergarten sei heute geschlossen. "Ich hoffe, dass sie damit etwas erreichen. Denn die Betreuer leisten einen sehr, sehr gute Arbeit", sagte sie. Die junge Frau habe in Albanien ganz andere Verhältnisse erlebt. "Dort gibt es kaum Spielplätze – hier ist die Kinderbetreuung wirklich gut", fügte sie hinzu.

Verdi-Streikende auf dem Bremer Marktplatz (Vanessa Ranft)

Auch in der Kita Findorff gelten die bundesweiten Forderungen: sechs Prozent und mindestens 200 Euro pro Monat Gehaltserhöhung.

Krankenhäuser sind vorbereitet

Auch die vier Häuser des Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno) - Mitte, Nord, Ost und Links der Weser - sind von den Warnstreiks am Donnerstag betroffen. Patienten müssten aber keine Angst haben, nicht behandelt zu werden, betonte Geno-Sprecherin Karen Matiszick im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Man sei vorbereitet, "der Betrieb geht weiter". Es könne aber sein, dass geplante Operationen abgesagt werden müssen.

In den Bremer Behörden geht man nicht davon aus, besonders von den Warnstreiks betroffen zu sein. Dort seien vor allem Beamte oder Mitarbeiter tätig, die nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt werden, erläuterte eine Mitarbeiterin beim Senator für Inneres auf Nachfrage. Der Tarifvertrag der Länder sei aber nicht Gegenstand des jetzigen Tarifkonflikts, sondern bereits bis Ende 2018 verhandelt worden.

Restmülltonnen könnten indes am Donnerstag in einigen Stadtteilen nicht geleert werden. Das werde dann am Freitag nachgeholt, sagte ein Sprecher des Entsorgungsunternehmens Nehlsen. Die Recycling-Stationen im Blockland, in Borgfeld, Burglesum, Hohentor, Horn und Hulsberg werden voraussichtlich in Folge von Warnstreiks geschlossen bleiben, so Jens Tittmann, Sprecher der Umweltbehörde.