Mitte März waren bereits Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Bremen einem Warnstreik-Aufruf von Verdi gefolgt. Jetzt gibt es weitere Warnstreiks. (Christina Kuhaupt)

Nach dem Flughafen Bremen werden am Donnerstag auch die städtischen Kindergärten und Krankenhäuser in den aktuellen Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst einbezogen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat rund 13.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufgerufen.

Beim Träger Kita Bremen rechnet man damit, dass in allen städtischen Tagesstätten gestreikt wird und etwa 10 bis 15 Einrichtungen deshalb komplett geschlossen bleiben, sagte Geschäftsführer Wolfgang Bahlmann auf Nachfrage des WESER-KURIER. Insgesamt betreibt Kita Bremen 87 Standorte.

Welche Einrichtungen genau betroffen sind, stand vor Donnerstagmorgen noch nicht fest. Von den Schließungen seien etwa 1000 Kinder betroffen, so Bahlmann. Für die geschlossenen Tagesstätten werde es keinen Notdienst geben.

Krankenhäuser sind vorbereitet

Auch die vier Häuser des Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno) - Mitte, Nord, Ost und Links der Weser - werden von den Warnstreiks betroffen sein. Patienten müssten aber keine Angst haben, nicht behandelt zu werden, betonte Geno-Sprecherin Karen Matiszick gegenüber dem WESER-KURIER. Man sei vorbereitet, "der Betrieb geht weiter". Es könne aber sein, dass geplante Operationen abgesagt werden müssen.

In den Bremer Behörden geht man nicht davon aus, besonders von den Warnstreiks betroffen zu sein. Dort seien vor allem Beamte oder Mitarbeiter tätig, die nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt werden, erläuterte eine Mitarbeiterin beim Senator für Inneres auf Nachfrage. Der Tarifvertrag der Länder sei aber nicht Gegenstand des jetzigen Tarifkonflikts, sondern bereits bis Ende 2018 verhandelt worden.

Restmülltonnen könnten indes am Donnerstag in einigen Stadtteilen nicht geleert werden. Das werde dann am Freitag nachgeholt, sagte ein Sprecher des Entsorgungsunternehmens Nehlsen. Die Recycling-Stationen im Blockland, in Borgfeld, Burglesum, Hohentor, Horn und Hulsberg werden voraussichtlich in Folge von Warnstreiks geschlossen bleiben, so Jens Tittmann, Sprecher der Umweltbehörde.