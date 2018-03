Sie fordern sechs Prozent mehr Geld: Zwischen 800 und 900 Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst, Kitas und Kliniken haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt. (Kuhaupt)

Die Arbeitnehmervertreter verlangen sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 200 Euro mehr im Monat. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Die zweite Verhandlungsrunde war am Dienstag in Potsdam ohne Annäherung geblieben.

In Bremen haben sich nach Angaben der Gewerkschaft und der Polizei zwischen 800 und 900 Menschen an den ganztägigen Warnstreiks beteiligt – darunter Beschäftigte der kommunalen Verwaltung, von Kitas und Kliniken. Zu den Beteiligten gehörten auch Mitarbeiter des Umweltbetriebs Bremen, der Universität, von Immobilien Bremen, der Agentur für Arbeit, der Werkstatt Bremen, des Wasser- und Schifffahrtsamts und der Entsorgung Nord. Sie zogen am Vormittag in mehreren Demonstrationszügen zum Sitz der Finanzsenatorin am Rudolf-Hilferding-Platz, wo eine abschließende Kundgebung stattfand. Unterstützt wurde die Aktion unter anderem durch den Bremer Rapper Tayfun, der selbst als Erzieher arbeitet und seine Forderung nach besserer Vergütung in einem Song darlegte.

Betroffen von den Streiks waren unter anderem nahezu alle 90 Kindertagesstätten von Kita Bremen. Obwohl fast 500 Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegten, konnte der Großteil der Einrichtungen trotzdem öffnen und einen Notdienst anbieten. Auf der Streikkundgebung betonte der Landesvorstandssprecher der Gewerkschaft für Wissen und Erziehung Christian Gloede: „Jeder weiß, dass es entscheidend auf Bildung und auch auf die frühkindliche Bildung ankommt. Es wäre genug Geld da, um den Ansprüchen der Kinder auf Qualität, aber auch den Ansprüchen der Beschäftigten auf gute Arbeitsbedingungen und guten Lohn zu entsprechen.“

Während in Niedersachsen auch Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs streikten, kam es bei der Bremer Straßenbahngesellschaft nach eigenen Angaben zu keinen Ausfällen, sondern lediglich zu kleineren Verzögerungen während der Demonstrationszüge. Am Flughafen Hannover-Langenhagen sorgten die Streiks hingegen für Störungen des Bodenbetriebs.

Die abschließende Verhandlungsrunde ist für den 15. und 16. April geplant – bis dann könnten die Aktionen bundesweit andauern. Auch in Bremen und Niedersachsen geht es weiter. Am Freitag liegt der Schwerpunkt der hiesigen Warnstreiks auf Bremerhaven und Syke. Sollten sich die Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter nicht annähern, sind weitere Aktivitäten vorgesehen.