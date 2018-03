Ein Mann hat am bei einem Warnstreik vor dem roten Verdi-Logo eine Trillerpfeife im Mund. (dpa)

Beschäftigte im öffentlichen Dienst legen diesen Donnerstag in Bremen die Arbeit nieder. Mit den Warnstreiks macht die Gewerkschaft Verdi auf ihre Forderungen nach mehr Geld aufmerksam. In mehreren Städten Niedersachsens hatten sich am Mittwoch laut Verdi etwa 2600 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt – in Kitas, Verkehrsbetrieben oder bei der Müllabfuhr.

In Bremen und Bremerhaven hat Verdi die Beschäftigten der kommunalen Verwaltung, von Kitas und Kliniken zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Mit dabei sind vermutlich auch Mitarbeiter der Feuerwehr, der Deutschen Rentenversicherung, des Umweltbetriebs Bremen, der Universität, von Immobilien Bremen, der Agentur für Arbeit, der Werkstatt Bremen, des Wasser- und Schifffahrtsamts und der Entsorgung Nord (Eno). Von sechs Sammlungsstellen aus sollen die Teilnehmer zur Kundgebung ab 12 Uhr am Rudolf-Hilferding-Platz (Haus des Reichs) kommen.

Betroffen von den Streiks sind unter anderem alle 87 Kindertagesstätten von Kita Bremen, wie Geschäftsführer Wolfgang Bahlmann auf Anfrage des WESER-KURIER bestätigt. So müsse die Kita "Auf den Hunnen" am Donnerstag komplett geschlossen bleiben, die meisten anderen Kitas würden einen Notdienst anbieten. "Der Umfang der Notdienste kann variieren, je nachdem wie viel Personal vor Ort ist", erklärt Bahlmann. Ob weitere Kindertagesstätten geschlossen wurden, konnte Bahlmann noch nicht sagen.

Die Bremer Straßenbahn AG informiert auf ihrem Internetauftritt, dass es wegen einer Demonstration im Innenstadtbereich ab 10 Uhr zu Behinderungen im Betriebsablauf kommen kann. Die BSAG selber streike jedoch nicht, sagt Andreas Holling, Sprecher des Unternehmens.

Am Freitag wird der Schwerpunkt der Arbeitsniederlegungen auf Bremerhaven und Syke liegen, wie ein Verdi-Sprecher in Bremen ankündigte. Sollten sich die Arbeitgeber bei den zentralen Fragen nicht bewegen, seien kurz nach Ostern weitere Aktivitäten auch in Bremen geplant.

In den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund fordert die Gewerkschaft sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro pro Monat angehoben werden.

Nach wie vor lägen Gewerkschaften und Arbeitgeber bei den zentralen Fragen weit auseinander, sagte Verdi-Landeschef Detlef Ahting. Er verwies auf die sprudelnden Steuereinnahmen der öffentlichen Hand, weswegen das Argument der leeren Kassen kaum nachvollziehbar sei. (dpa/wk)

++ Diese Meldung wird laufend aktualisiert. ++