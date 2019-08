Die Heinrich-Heine-Straße ist derzeit gesperrt. (Björn Hake)

In der Heinrich-Heine-Straße in Schwachhausen ist bei Bauarbeiten am Donnerstagmittag in Höhe der Großbeerenstraße eine Gasleitung beschädigt worden. Nachdem drei Häuser vorsorglich evakuiert wurden, gab die Feuerwehr am Nachmittag Entwarnung.

Zuvor hatte die Feuerwehr noch dazu geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Mitarbeiter der SWB waren vor Ort, um das Leck zu reparieren. Die Heinrich-Heine-Straße war zwischen Katzbachstraße und Eichendorffstraße gesperrt. (sei)