Der BUND und der Naturschutzbund (Nabu) warnen vor Giftstoffen in Weihnachtsbäumen aus großen Kulturen. Oft seien Tannen und Fichten mit Insektiziden und Glyphosat gegen Unkräuter behandelt worden, sagt Sönke Hofmann, Geschäftsführer des Nabu Bremen. Bei Allergikern können Rückstände Beschwerden auslösen.

Der Verkauf von Weihnachtsbäumen läuft derzeit auf Hochtouren: Am zweiten und dritten Adventswochenende werden traditionell die meisten Bäume verkauft, für dieses Jahr rechnen die Händler in Bremen und Niedersachsen aber auch noch am Wochenende vor den Festtagen mit starker Nachfrage. Der Absatz ist laut Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) seit Jahren stabil, in fast jedem zweiten der 40,5 Millionen Haushalte wird Weihnachten mit Baum gefeiert.

Der heiße und trockene Sommer hat den Bäumen, die jetzt geschlagen wurden, wegen ihrer tief bis in den Boden reichenden Wurzeln nicht geschadet. Bundesweit aber sind laut Martin Rometsch, Bundesvorstand der Weihnachtsbaumerzeuger, etwa 30 Prozent der jüngsten Bäume eingegangen. Das werde sich voraussichtlich in circa acht Jahren auswirken – so lange muss ein Jahrgang mindestens wachsen, bis er verkauft werden kann.

Die gute Nachricht für die Käufer: Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr nicht oder nur geringfügig teurer. Für einen Meter Nordmanntanne müssen sie laut Verband der Weihnachtsbaumerzeuger in Niedersachsen, Hamburg und Bremen je nach Verkaufsgebiet zwischen 18 und 23 Euro ausgeben. Ein Meter Blaufichte in bester Qualität kostet zwischen zehn und 16 Euro, günstiger sind Rotfichten mit Meterpreisen zwischen sechs und zehn Euro. „Bei Premiumbäumen kann es Preisaufschläge von rund fünf Prozent geben“, sagt der Verbandsvorsitzende Bernd Oelkers, „dafür sind sogenannte Aktionsbäume mit kleinen Fehlern günstiger“.

"Ich bezweifle, dass Biobäume komplett unbehandelt sind"

Wer einen unbehandelten Baum erwerben möchte, dem empfehlen die Naturschützer von BUND und Nabu, Bäume direkt von Forstbetrieben oder nur solche mit Zertifikaten wie FSC oder Bioland zu kaufen. Verbandssprecher Oelkers argumentiert dagegen, dass auch konventionell aufgezogene Bäume drei bis vier Jahre vor der Ernte nicht mehr mit Glyphosat behandelt würden und im letzten Jahr vor dem Schlagen generell kaum noch. „Ich bezweifle, dass Biobäume komplett unbehandelt sind“, sagt er. „Ansonsten wären sie meistens voll mit Läusen oder Milben. Grundsätzlich werden bei den deutschen Weihnachtsbaumproduktionen die erlaubten Grenzwerte weit unterschritten.“

In Bremen bieten „Die Gärtnerei“ in Kattenturm und an ihrem Stand am Ulrichsplatz im Ostertor schadstofffreie Weihnachtsbäume an, die Baumarktkette Bauhaus hat – wenn auch nur wenige – bio-zertifizierte Nordmanntannen im Angebot. Nachhaltige Bäume mit dem „Fair Trees“-Label gibt es auch an einigen Straßenständen wie denen von Forsthaus Prüser. Von jedem verkauften Baum gehen 70 Cent an Projekte für bessere Arbeitsbedingungen in Georgien. Dort werden die Samen für einen Großteil der in Deutschland angepflanzten Nordmanntannen geerntet, dabei riskieren die Arbeiter oft ihr Leben.

Die robusten Nordmanntannen mit ihren weichen Nadeln bleiben unangefochten die beliebtesten Weihnachtsbäume. Sie machen laut Bernd Oelkers 75 bis 80 Prozent der verkauften Bäume aus. Dahinter folgen Blau­fichten (15 Prozent); nur drei Prozent der Norddeutschen stellten sich 2017 eine Edeltanne in die Stube. Insgesamt werden in diesem Jahr in Deutschland zwischen 25 und 28 Millionen Bäume verkauft, laut SDW 30 Prozent davon direkt beim Erzeuger, weitere 30 Prozent im Straßenhandel und der Rest in Bau- oder Supermärkten. Auch der Online-Handel mit Weihnachtsbäumen steigt. In einer Umfrage des Branchenverbands Bitcom gaben elf Prozent der Befragten an, ihren Baum im Internet bestellen zu wollen (2017: sechs Prozent).

Neben der Sorte ist die Größe das wichtigste Kriterium eines Weihnachtsbaums. Der Trend geht weiterhin zu eher kleineren Bäumen. „Wir kennen das Phänomen seit rund drei Jahren, dass vor allem Familien Bäume zwischen 1,50 und 1,80 Meter kaufen“, sagt Oelkers. Auch nur 70 bis 80 Zentimeter hohe Bäumchen mit fertig montiertem Holzständer werden seinen Angaben zufolge immer beliebter.