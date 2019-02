Die Schaffer: Thilo Schmitz, Hermann Schünemann und Matthias Zimmermann (von links). (Frank Thomas Koch)

Matthias Zimmermann, der erste Schaffer des Jahres 2019, warnte in seiner Rede auf Handel, Schifffahrt und Industrie: „In einer globalisierten Welt kennen Handelskriege am Ende nur Verlierer“. Er kritisierte ausdrücklich, dass US-Präsident Donald Trump an den Grundfesten der liberalen Weltwirtschaftsordnung rüttelt. Wie ein Elefant im diplomatischen Porzellanladen trampele er gewachsene ökonomische Gewissheiten nieder, um seine opportunistische „Amercia first“-Politik durchzusetzen. „Gier frisst Hirn“: Zimmermanns Kritik galt allerdings auch dem Faktum, dass bei der Schiffffahrt und ihren Finanziers in der großen Wirtschaftskrise hanseatische Kaufmannstugenden abhanden gekommen seien.

Er zog Parallelen zwischen heutigen Versäumnissen und denen der Hanse, die als dominierender Wirtschaftsverbund im 16. Jahrhundert die Weiterentwicklung im Schiffbau verschlafen habe. Vor ähnlichen Versäumnissen, die ebenso fatale Konsequenzen haben könnten, warnte er in der Gegenwart. Denn gemäß einer Studie des Hamburger Weltwirtschaftsinstitutes werde der Markt an Containerschiffen an Bedeutung verlieren. Die Boomzeit der Containerschifffahrt, als Synonym für den globalen Handel, könnte ihren Höhepunkt längst überschritten haben. In Asien, Afrika und Südamerika würden, so die Prognose, wegen der rasant fortschreitenden Digitalisierung zukünftig viele Waren gleich vor Ort produziert werden, die bislang mit Containerschiffen über weite Strecken herangeschafft werden mussten.

„Wir können uns schon einmal auf die Suche nach einem Nachfolger des Containers, als Symbol für die zweite Stufe der Globalisierung, machen“, lautete das Fazit des ersten Schaffers Zimmermann. Und er appellierte: „Für die deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik gilt uneingeschränkt: Ohne Europa ist alles nichts.“