Im Niedervieland und Brokhuchting liegen die Brutgebiete der Weißstörche Bremens. Derzeit sind es acht Brutpaare auf Bremer und vier auf niedersächsischer Seite. (Frank Thomas Koch)

Die Zeiten, in denen Experten für den Weißstorch schwarz gesehen haben, sind vorbei. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) behält den Vogel aber im Blick und rät anderen auch dazu: Die Natur habe gerade jetzt, in der Brutzeit, so manches unvergessliche Schauspiel zu bieten. Im Naturschutzgebiet Ochtumniederung bei Brokhuchting führt BUND-Ornithologin Karin Menke vor, was sich innerhalb weniger Minuten erleben lässt. Einschließlich Storchenflugschau.

Ein Rotmilan überfliegt den Beobachtungsturm an der Brokhuchtinger Landstraße und wäre beinahe einer Rohrweihe mit Nistmaterial im Schnabel in die Quere gekommen. Auf der anderen Seite, mit Blick auf den Überflutungspolder Brokhuchtinger Strom, sind balzende Bekassinen, Blaukehlchen und Kiebitze zu sehen und zu hören. „Außer Blässgänsen sind hier auch immer mehr Nonnengänse zu beobachten, sogar Uferschnepfen sind wieder hier“, sagt Karin Menke, die dem Tschilpen, Zirpen und Keckern mit ihren Erklärungen kaum hinterherkommt.

Eine geführte Radtour war schon geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Weißstorchhorste zwischen Strom, Seehausen und Huchting kann man aber auch auf eigene Faust entdecken. Infotafeln wie am Beobachtungsturm geben Aufschluss über die jeweiligen Besonderheiten der Brutgebiete. „Wiesenwatvögel brauchen feuchtes Land. Die Bekassine muss mit ihrem langen Schnabel in den Boden vordringen, der im Moment sehr trocken und dadurch hart ist“, sagt die Ornithologin.

Dass auch der Storch beim Fressen gern nasse Füße hat, geht als Laienwissen durch. „Und der Storch siedelt sich an, wo er Nahrung findet.“ Mäuse, Amphibien, Regenwürmer, Insekten, Heuschrecken, das alles zähle zum Speiseplan, zählt Menzel auf. Ein Gelege habe zwei bis sieben Eier, die Brutzeit betrage 32 Tage. Sobald die etwa 80 Gramm schweren Küken im Mai geschlüpft sind, läuft die achtwöchige Nestlingszeit – in der die Jungvögel das Erwachsenengewicht von 3,5 Kilogramm erreichen müssen. „Bis dahin brauchen sie eine Menge Futter.“ Jedes Junge verschlingt rund 1,6 Kilogramm schnabelgerechtes Futter am Tag, rund dreimal so viel wie eines der Elterntiere.

Im Niedervieland und in Brokhuchting funktioniert das anstrengende Familienleben der Störche offenbar bestens, anders als rechts der Weser, wo sich in diesem Jahr kein Brutpaar angesiedelt habe, sagt Karin Menke. Im Blockland beispielsweise, wo in den vergangenen Jahren Weißstörche genistet hatten, gebe es dieses Jahr kein Brutpaar. Im vergangenen Jahr hatten acht Weißstorchbrutpaare in Bremen insgesamt 19 Jungvögel, 2018 waren es sechs Paare mit acht Küken. Die gemeinsame Statistik des Naturschutzbundes (Nabu) für Niedersachsen und Bremen führt 1133 Paare mit 2463 Jungvögeln 2019 auf. Im Jahr davor waren es 1008 Paare mit 1768 Jungen. Aktuell weiß Karin Menke von wiederum acht Bremer Brutpaaren – allesamt in den beiden Schutzgebieten. Und in der unmittelbaren niedersächsischen Nachbarschaft sind es vier weitere.

Als 1991 nur noch ein einziges Weißstorchpaar in Bremen brütete, gegenüber der Feuerwehr an der Stromer Landstraße, herrschte Alarmstimmung bei den Vogelliebhabern und Naturschützern. Auch in der niedersächsischen Fläche spiegelte sich der dramatische Rückzug der großen Vögel wider. Karin Menke, die auch Landschaftsökologin ist, glaubt, dass sich damals rächte, was in den 70er-Jahren eingesetzt hatte: großflächige Entwässerung, vermehrter Pestizideinsatz und der Einsatz immer größerer Maschinen. Stück für Stück sei den Weißstörchen so die Lebensgrundlage – das Futter – abhandengekommen.

Inzwischen sieht die Sache schon viel besser aus. Ausgerechnet wegen des Klimawandels: Es fliegen längst nicht mehr alle Störche Tausende Kilometer bis nach Südafrika, um zu überwintern, sondern lassen es sich in Frankreich oder in Spanien gut gehen, ehe sie ab Februar nach vergleichsweise kurzer Reise und entsprechend gut bei Kräften ihre Bruthorste wieder bevölkern. „Ganz wichtig ist natürlich, dass die Bewirtschaftung von Grünlandflächen sich geändert hat“, sagt Karin Menke. Im 904 Hektar großen Niedervielander Landschaftsschutzgebiet werde das Grünland weiter gemäht und beweidet. „Da ist keine Maiswüste entstanden, sondern ein Mosaik von Grünlandflächen. Das ist wichtig für die Artenvielfalt, für Amphibien, Insekten, die wesentliche Nahrungsgrundlage für den Weißstorch sind.“

Im Niedervieland herrschten heute vergleichsweise storchenparadiesische Zustände, ebenso im 375 Hektar großen Feuchtgebiet Ochtumniederung bei Brokhuchting, das als sogenannte Ausgleichsmaßnahme für gewerbliche Bebauung im Niedervieland und für die Flughafenerweiterung ökologisch umgestaltet wurde. Der BUND Bremen warnt allerdings: „Die Störche sind in Bremen weiterhin bedroht.“ Viele Planungen im Niedervieland und der Bau der Autobahn 281 und der Bundesstraße 212n engten den Raum für Störche zunehmend ein. „Der Flächenfraß im Niedervieland muss endlich gestoppt werden“, lautet eine Forderung. „Beide Bereiche haben sich zu Brutgebieten von nationaler Bedeutung für Wiesenbrüter entwickelt“, sagt Karin Menke. In jeder befinde sich jeweils ein neuer Storchenhorst – einer sogar auf einer Jagdkanzel. Eine ungewöhnliche Adresse, der Ansitz. Die Vögel haben ihn sich selbst ausgesucht.

