Dialyse-Patient Jochen Göhrs kritisiert die aktuelle Debatte über eine Neuregelung der Organspende in Deutschland. (frank thomas koch)

Bremen. Jochen Göhrs hat noch eine halbe Stunde. Draußen klatscht der Regen gegen die Fenster, seit Stunden schon. „Ich bin mit Bus und Bahn da, mal sehen, was das noch wird“, sagt der 57-Jährige. Eine halbe Stunde noch, dann kommt ein Krankenpfleger und stöpselt ihn vom Dialyse-Gerät ab. Dann sind vier Stunden um, der zweite Dialyse-Tag ist geschafft. Dreimal in der Woche reist Göhrs von Achim nach Gröpelingen, meistens mit Bus und Bahn. „Wenn man so lange krank ist, muss man einiges von seiner Selbstständigkeit abgeben. Ich möchte aber noch etwas selbst hinkriegen, und wenn es der Weg zur Dialyse und zurück ist“, sagt er.

Göhrs ist schwer nierenkrank. Seit 2013 übernimmt eine Maschine die Arbeit der beiden Organe. Schon als junger Mann hatte er Probleme mit den Nieren. „Als ich 18 war, ging es los. Wir waren auf einer Klassenfahrt in München, damals bekam ich eine Blasenentzündung“, erzählt er. „Danach eine Nierenbeckenentzündung. Und so ging es seitdem immer weiter.“ Aus der akuten wird im Laufe der Jahre eine chronische Entzündung der Nieren. Ein hoher Blutdruck kommt später dazu. Zu viel auf Dauer für die Organe. Nach und nach geben sie ihre Funktion auf. „Ich war immer Nierenpatient“, sagt der 57-Jährige.

Göhrs war Lehrer. An einer Grundschule hat er Musik, Deutsch und Mathe unterrichtet. Vor ein paar Jahren, auf dem Rückweg von der Schule, schläft er am Steuer seines Autos ein. Zum Glück sind es nur ein paar Poller, die er am Straßenrand umfährt, wie er sagt. „Mein Hausarzt hat gesagt, dass die Blutwerte eine Katastrophe sind und ich in die Klinik muss. Danach ging alles ratzfatz.“ Sein Leben mit der Dialyse beginnt. Zuerst noch zu Hause, eine spezielle Form der Blutwäsche macht das möglich. „Das ging so lange gut, bis ich einen Schlaganfall hatte“, erzählt der 57-Jährige. In der Reha kommt er wieder auf die Beine. Zurück bleiben zwar körperliche Einschränkungen. Aber: Er kann gehen, und das Sprachzentrum ist nicht betroffen, auch wenn das Reden ein wenig schwerer fällt als früher.

Seitdem muss Göhrs drei Mal in der Woche zur Dialyse nach Gröpelingen. Montags, mittwochs und freitags. Die Blutwäsche hält den 57-Jährigen am Leben. Im Dialysezimmer stehen mehrere Betten, alle sind belegt. Manche Patienten lesen während der Dialyse, andere schauen Fernsehen mit Kopfhörer. Göhrs unterhält sich gerne, aber die Zusammensetzung im Zimmer muss passen, sagt er. Man kennt sich. Wie Göhrs sind viele der anderen Patienten seit Langem darauf angewiesen, dass die Maschine das erledigt, was normalerweise Aufgabe der Nieren ist. Den Körper von Schadstoffen, überflüssigem Salz und Wasser zu befreien. Der Ersatz der Nieren durch eine Maschine ist einer der größten Erfolge der modernen Medizin. Bei keinem anderen komplizierten Organ ist das bislang gelungen.

„Es gibt Menschen, die hängen seit 20 Jahren an der Dialyse, habe ich im Internet gelesen. Das werde ich wohl nicht schaffen“, sagt der 57-Jährige. „Vor allem hoffe ich, dass ich das nicht muss.“ Zur Dialyse gibt es nur eine Alternative: Transplantation. Ein Spenderorgan, eine neue, eine gesunde Niere. Göhrs denkt viel darüber nach – vor allem auch über die seit Monaten geführte politische Diskussion, wie die Bereitschaft zur Organspende erhöht werden kann. Die Debatte regt den 57-Jährigen auf, nicht nur, weil er selbst betroffen ist.

In Deutschland gibt es zu wenige Spenderorgane, auch wenn nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation im vergangenen Jahr erstmals nach stetigem Abwärtstrend die Zahl lebensrettender Organspenden wieder leicht gestiegen ist – von 797 auf 955 Spender. Dem gegenüber steht eine Liste mit 10 000 schwerkranken Menschen, die auf eine Transplantation warten. Über 7000 von ihnen sind Nierenpatienten. Im Schnitt vergehen sechs bis sieben Jahre, bis ein Patient auf der Warteliste das Organ eines Verstorbenen erhält. Manche der Wartenden sterben, bevor es soweit ist. Voraussetzung für den Erfolg einer Transplantation ist auch die körperliche Verfassung. Je länger die Wartezeit, desto schwieriger wird es. Göhrs stand immer wieder einmal auf der Warteliste für eine neue Niere, sagt er. „Dann hat sich zwischendurch ein bestimmter Wert wieder verbessert, und ich bin heruntergenommen worden. So geht das hin und her.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Organspende in Deutschland neu regeln. Der CDU-Politiker will eine sogenannte doppelte Widerspruchslösung ähnlich wie Spanien oder Österreich einführen. Danach würde künftig jeder zunächst als Organspender gelten. Aber: Zu Lebzeiten kann man selbst widersprechen. Und: Nach dem Tod werden die Angehörigen noch einmal befragt, auch sie können widersprechen. Dagegen gibt es breiten Widerstand. Die Hauptargumente: Jeder Mensch müsse eine eigene und bewusste Entscheidung treffen können und diese im Organspendeausweis dokumentieren. Die Widerspruchslösung nehme außerdem in Kauf, dass Menschen, die sich nicht mit dem Thema befasst hätten, die Entscheidung abgenommen werde.

„Das stimmt ja nicht“, sagt Göhrs. „Eine doppelte Widerspruchslösung konterkariert mitnichten das Selbstbestimmungsrecht. Jeder Mensch hat selbstverständlich zu entscheiden, wie im Fall des Gehirntodes zu verfahren ist. Und natürlich besteht die Möglichkeit, die Entnahme eines Organs zu verweigern. Und wenn man das selbst nicht mehr kann, werden die Angehörigen befragt. Deshalb: ‚doppelte‘ Widerspruchslösung.“ Diese Regelung würde aus seiner Sicht das forcieren, was viele Menschen aufschieben: sich aktiv mit dem Thema Organspende auseinandersetzen und eine Entscheidung treffen. Dafür oder dagegen. „Darauf kommt es doch an, aber das haben viele bislang nicht getan, obwohl sie Organspenden wahrscheinlich positiv gegenüberstehen“, sagt Göhrs.

Die Vermutung des 57-Jährigen wird durch eine Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bestätigt: Danach finden etwa 80 Prozent der Deutschen die Organspende gut, und rund 70 Prozent könnten sich auch vorstellen, selbst im Todesfall zu Spendern zu werden. Allerdings: Lediglich 36 Prozent haben ihre Entscheidung – dafür oder dagegen – in einem Organspendeausweis dokumentiert.

Was den 57-Jährigen an der aktuellen Diskussion vor allem ärgert: „Ausgangspunkt der politischen und auch gesellschaftlichen Debatte ist nicht die Perspektive der Kranken. Wie ihnen geholfen werden kann. Was ist mit der Verantwortung gegenüber den Kranken?“, fragt er. Diese Frage hat Göhrs auch Bundestagsabgeordneten aus Bremen und Niedersachsen gestellt. Er hat Reaktionen bekommen, allerdings: „Alle haben Verständnis für die Situation der Schwerkranken. Ich fürchte aber doch, dass sich der überwiegende Teil gegen eine komplette Neuregelung der Organspende aussprechen wird. Das ist sehr enttäuschend“, sagt er. „Mein Anliegen ist vor allem, dass ein politischer Konsens gefunden wird, der die Perspektive der Kranken in den Blick nimmt. Dass Menschen wie ich eine Chance bekommen.“