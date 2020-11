Warteschlange vor der Raths-Apotheke: An vielen Stellen im Bremer Stadtgebiet waren die kostenlosen Masken nach einer guten Stunde verteilt. Manche Kunden gingen leer aus. (Christina Kuhaupt)

Die vom Bremer Senat angestoßene kostenlose Ausgabe von FFP2-Masken an Senioren über 65 Jahre zum Schutz vor Corona hat mit dem Start der Aktion an diesem Freitag an vielen Stellen für sichtbare Warteschlangen vor den Apotheken gesorgt. Durch den gebotenen Abstand von 1,5 Metern zogen sich diese zeitweise über eine Länge von knapp 100 Metern - so zu beobachten etwa bei der Roland-Apotheke in Findorff, die bereits um acht Uhr mit der Verteilung begann. Auch vor der Raths-Apotheke zog sich die Schlange der Wartenden mit Ausgabebeginn um elf Uhr vom Eingang in der Hakenstraße fast bis zum Straßenbahnhalt Obernstraße.

Hier standen auch Senioren an, die bereits am frühen Vormittag von anderen Apotheken vertröstet wurden, denn schon nach einer guten Stunde waren in vielen Geschäften die in der ersten Tranche gelieferten 3000 Masken je Apotheke vergriffen. Rund 300.000 FFP2-Masken wurden somit in sehr kurzer Zeit im Stadtgebiet verteilt. Das bedeutet für viele Apotheker zugleich, dass sie den restlichen Tag mit Kunden zu tun hatten, die im ersten Schub leer ausgingen.

Zehn Masken pro Monat kostenlos

„Die werden dann auch unfreundlicher, zumal wir nicht verbindlich sagen können, wann es Nachschub gibt“, berichtet Silke Iber, Chefin der Findorff-Apotheke. Irgendwann kommende Woche lautet die Information aus dem Großhandel, der die Verteilung der Masken an die Apotheken übernommen hat. Die Politik hatte zugesagt, dass jeder Bremer über 65 Jahre zehn Masken pro Monat kostenlos erhalten kann.

Die FFP2-Masken stammen zum Teil auch aus Beständen des Landes Bremen, die im Frühjahr zu Beginn der Corona-Pandemie eingekauft wurden, als Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen Schwierigkeiten hatten, Schutzausrüstung für ihr Personal zu beschaffen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hatte die kostenlose Ausgabe bei einer Sondersitzung der Bürgerschaft am 31. Oktober angekündigt.

Der Senat will mit dieser Initiative die bisherigen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ergänzen. Die Apothekerkammer hatte sich bereit erklärt, die Organisation und Verteilung der Masken zu übernehmen. Die FFP2-Masken bieten ihren Träger einen effektiveren Schutz als eine gewöhnliche Mund-Nasen-Bedeckung vor Coronaviren und anderen Krankheitserregern, die per Tröpfchen übertragen werden.