Bremen ist Lebenswert, findet Marcel Auermann. (Christina Kuhaupt)

Wer Probleme sehen will, der sieht sie: teure Immobilien, schlechtes Bildungsniveau, hohe Arbeitslosigkeit, Ballung von Armut in bestimmten Stadtteilen. Da geht es Bremen in manchen Bereichen nicht anders als den gelobten Metropolen. Nur: Wo alle hingehen, da muss ich auch sein, lautet bei Vielen die Devise. Dabei gibt es Perlen dort zu entdecken, wo noch nicht alles überlaufen ist. Wer aber aufgrund der Bescheidenheit von Generation zu Generation vermittelt bekommt, dass die Hansestadt nur grau ist, glaubt irgendwann, dass die Autobahnen, die schnell von hier wegführen, das Beste sind. Aber ganz deutlich: Oh nein, das sind sie nicht!

Bremer sind hilfsbereit, weltoffen, divers, sympathisch, herzlich. Die Stadt strahlt mit dem Weltkulturerbe Rathaus, dem schnuckeligen Schnoor und den herrschaftlichen Altbremer Häusern. Vom Profi-Theater bis zur Experimentierbühne, vom Blick fast bis zum Horizont in der Überseestadt bis zu einem der größten innerstädtischen Parks bundesweit gibt es alles, was das Herz begehrt. Niemand muss nach Hamburg oder Berlin. Nur müssen Bremer begreifen, mit ihrem Pfund zu wuchern.