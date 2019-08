Christine Dittmann und und ihre Taube. (Fotos: Frank Thomas Koch)

Das erste Mal auf Rädern?

Ich habe Fahrradfahren wohl mit fünf Jahren gelernt.

Das aktuelle Fahrrad?

Mein neues ist ein gebrauchtes Kalkhoff Damenfahrrad.

Die Vorgängermodelle

Da hatte ich ein „Stevens“-Fahrrad, das war sehr teuer.

Die Lieblingsstrecke

Wir fahren sehr viel durch das Parzellengebiet „Stiller Frieden“, durchs Gete-Viertel, den Bürgerpark und auch am Osterdeich entlang. Das sind die Strecken, die wir auch am häufigsten fahren.

Wieso wir?

Meine Stadttaube Stevie und ich. Ich würde ihn nie als Accessoire betrachten, sondern ich bezeichne ihn als meinen Beifahrer und Mitfahrer.

Wie sind Sie zueinander gekommen?

Da war er sechs, acht Wochen alt. Er muss als Jungtaube am Sielwall erste Flugversuche unternommen, dann irgendwo gegengestoßen sein und nicht mehr ins Nest zurückgefunden haben. Er muss eine Art Anflugtrauma erlebt haben. Da habe ich ihn entdeckt und mitgenommen und zu Hause erstversorgt. Er war dehydriert. Dann hat er sich so mit unseren drei Katzen angefreundet, die fressen auch zusammen aus ihren Schälchen. Da haben wir Stevie eine kleine Voliere gebaut. Er lebt darin jetzt in unserem Garten. Er möchte immer dabei sein – und in Kontakt mit Mensch und Tier.

Mehr zum Thema Taubenplage in der Stadt Ein Taubenhotel am Müllheizkraftwerk Zwei Volieren sollen auf der SWB-Anlage den Dreck und den Nachwuchs der Vögel reduzieren – Bremer ... mehr »

Wann haben Sie entdeckt, dass Stevie gerne Fahrrad fährt?

Das war Zufall. Als ich mit ihm draußen war und noch etwas holen musste, habe ich ihn quasi kurz auf der Lenkerstange abgesetzt. Da habe ich gemerkt, dass ihm das gefällt. (Stevie gurrt wie zur Bestätigung). Dann bin ich ein paar Minuten langsam mit ihm gefahren. An den flatternden Schwanzfedern und den hochgestellten Kopffedern habe ich erkannt, dass er daran Freude hat.

Was gefällt ihm daran?

Der Fahrtwind, dann die Eindrücke, die er gewinnt, die Reize und das Gefühl, nicht fliegen zu müssen, aber unterwegs zu sein und auch mit mir zu sein. Er möchte am liebsten immer unterwegs sein mit dem Rad (Dafür gibt es Videobeweise). Am liebsten mag er, wenn ich auch noch singe.

Wie oft und wie lange sind Sie mit ihm unterwegs?

Einmal am Tag muss Stevie das schon haben, sonst kriegt er schlechte Laune. Wir sind meist eine halbe bis eine Stunde unterwegs.

Müssen Sie sich für diese Ausflüge besonders rüsten?

Ich habe immer ein Glas Wasser und ein Glas mit Körnerfutter dabei, falls Stevie Durst oder Hunger bekommt.

Wie reagieren Passanten darauf?

Sehr überrascht, sehr freudig und ich komme nur langsam voran, weil mich fast jeder auf Stevie anspricht: Ist das eine echte Taube? Und die Nachbarn begrüßen die Taube zuerst „Hallo Stevie, hallo Chrissi“.

Ja. Aber warum fliegen, wenn man auch Fahrrad fahren kann? Er könnte wegfliegen, aber er macht es nicht.

Haben Sie schon einmal etwas Kurioses mit ihrem tierischen Mitfahrer erlebt?

Einmal ist Stevie auch im Auto mitgefahren. Da stand die Polizei auf einmal neben mir und meinte, er sei nicht angeschnallt, das kostet 60 Euro. Da habe ich gesagt, sie könnten ja einen Bußgeldbescheid für ihn ausstellen.

Ihre schönste Tour?

Durchs Blockland fahre ich auch mal ganz gerne, nach Worpswede und Fischerhude, aber ohne ihn, denn das ist ein bisschen weit.

Der letzte Diebstahl?

Das ist nicht lange her, vor vier Wochen. Da hatte ich mein „Stevens“-Rad an unseren Zaun angeschlossen, drei Stunden am hellichten Tag, dann war‘s weg. Aber ich bin nicht die Einzige hier, der es so ergangen ist.

Ich fahre gern Fahrrad, weil . . .

. . . ich draußen und an der frischen Luft bin. Es ist ein angenehmes Fortbewegungsmittel und hat den sportlichen Effekt, dass man in Bewegung bleibt. Auch der Umwelt zuliebe, weil ich finde, es gibt zu viele Autos und zu viel Verkehr. Und weil ich mich im Tierschutz engagiere, da finde ich es wichtig, einen Beitrag zu leisten und umweltfreundlich zu leben.

Fahrradfahren in Bremen ist . . .

. . . im Hinblick auf Fahrradwege noch verbesserungswürdig, weil diese Wege of sehr eng sind und auch, weil ständig Fahrzeuge die Wege versperren.

Die Fragen stellte Ulrike Troue. Mit dieser Folge endet unsere Reihe Draht & Esel.

Zur Person

Christine Dittmann

ist studierte Juristin und arbeitet in der Notaufnahme in einer Bremer Kinderschutzeinrichtung. Die gebürtige Eckernförderin lebt und arbeitet seit 15 ­Jahren in der Hansestadt und lebt im Gete-Viertel. Sie engagiert sich in ihrer Freizeit für den Tierschutz und ist Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Stadttauben ­Bremen.



Stevie

ist eine eineinhalb Jahre alte graue Stadttaube mit dem typischen Perlmuttgefieder, das am Hals grün-violett schimmert. Außerdem hat der 320 Gramm schwere „Mitfahrer“ je zwei schwarze Streifen an den Flügeln und das Schwanzgefieder ist am Rand schwarz. Vom Wesen her ist er sehr neugierig und ein Individualist. Er hat viele Fans auf Facebook und ist nach Christine Dittmanns Kenntnis die einzige Taube in Deutschland, die mit dem Rad fährt.

Zur Sache

Christine Dittmann

arbeitet in einer Kinderschutzeinrichtung

Modell: Kalkhoff Agattu 8 R

Gewicht: 17 kg

Gänge/Schaltung: 8-Gang /Nabe

Rahmenmaterial: Aluminium

Specials: kleiner Korb am und grüner Tapevrebandsstreifen um den Lenker, damit Stevie sich besser halten kann