Hinter und vor dem Tresen herrscht reger Betrieb. (Louis Kellner)

Es riecht nach Bier und Qualm, noch dröhnt Schlagermusik aus den Lautsprechern. Dann verstummt sie, der Ton des Fernsehers geht an. „Der Laden ist voll“, berichtet der TV-Moderator aus dem Weserstadion. Das Taubenschlag ist es nicht. In der Fußballkneipe in Peterswerder gibt es noch freie Plätze, etwa 50 Besucher sind zum Sonntagsspiel gekommen. Bremen gegen Hoffenheim. Werder steht am unteren Tabellenende auf dem Relegationsplatz.

Als im Stadion die Spieler einlaufen, zeigt die Fernsehübertragung die Tribüne mit Werderfans, die ihre grün-weißen Schals in die Luft strecken. Ein Mann in der Kneipe tut es ihnen gleich, stolz und andächtig. Am Tisch nebenan wird noch geplaudert und gelacht, aber immer mehr Gesichter werden ernst und wenden sich den Bildschirmen zu. Dann der Münzwurf, Werder hat Anstoß. Anpfiff, es geht los.

Sardelle im Korn, oder auch „der Gehängte“: erst kauen, dann trinken – so sind die Regeln. (Louis Kellner)

Es dauert einige Augenblicke, bis die Kneipenbesucher mit ihren Augen an den Bildschirmen hängen. Ein Werderspieler geht bei einem Zweikampf zu Boden, der Arm eines Zuschauers in der Kneipe schnellt in die Luft: „Ey“, brüllt er den Fernseher an und schiebt ein Schimpfwort hinterher.

An den Tisch nebenan setzt sich ein Mann mit weißem Haar. Sein Name ist Kim Döhling, er ist Inhaber der Kneipe. „Das Taubenschlag ist ein Familienbetrieb“, sagt er. 1983 habe sein Vater Wolfgang Döhling den Laden gemeinsam mit dem ehemaligen Werderprofi Norbert Siegmann eröffnet. 2015 starb Döhling senior, sein Sohn übernahm. Er ist Jahrgang 1982, kennt den Laden seit seiner Kindheit. „Ich bin als Kind schon durch die Kneipe gekrabbelt. Manche Stammgäste kennen mich länger als ich sie“, sagt er. Die Philosophie des Taubenschlags sei Gastfreundschaft und Respekt. Das Team dulde keine aggressiven Fans. Heute seien relativ wenige Besucher da, das liege am Sonntag und an der Tabellenplatzierung. „Wer heute hier ist, steht zu Werder – in guten wie in schlechten Zeiten.“

Auf dem Weg zum Weserstadion kommen die Horden der Fans auch am Taubenschlag vorbei. (Louis Kellner)

Döhling steht auf, er muss weiterarbeiten. Heute ist er Springer, hilft dem Team, wo er gebraucht wird. Währenddessen eine Torchance von Hoffenheim, der Ball geht außen ans Netz. Das kratzt an den Nerven der Fans, unruhige Rufe hallen durch den Raum. Klaudia Szymanczyk hingegen ist ganz entspannt: Die 26-Jährige sitzt mit dem Rücken zum Fernseher, sie sagt, sie sei nicht sehr fußballinteressiert. Ihr Freund hat sie an diesem Sonntag zum ersten Mal mit in die Kneipe genommen. Ihr gefällt es gut: „Das ist eine entspannte Bar mit familiärer Atmosphäre.“ Woanders werde man auch mal schief angeguckt – hier nicht, sagt sie. Ein Kellner kommt zu ihrem Tisch, er bringt drei Schnaps. „Der Gehängte“ heißt der kurze, Korn mit Sardelle. Szymanczyks Begleitung fragt hinter dem Tresen nach: „Du Barbara – den Fisch erst kauen und dann trinken oder andersrum?“

Viele Fans sind während des Spiels hoch konzentriert. (Louis Kellner)

Erst der Fisch, dann der Schnaps, erklärt Barbara Jendreck. Sie arbeitet nebenberuflich im Taubenschlag, und das schon seit 34 Jahren. Die Arbeit sei allerdings mehr Hobby, sagt sie: „Das hier ist meine Familie.“ Die 67-Jährige ist mit vielen Stammgästen schon lange befreundet. „Einmal wurde ich sogar gefragt, ob ich jemandes Trauzeugin sein möchte.“ In der Zeit habe sie viele verrückte Geschichten erlebt. Etwa sei Kai Pflaume zu ihr in die Kneipe gekommen, er habe eine Frau für einen Dreh gesucht. Er hat sich Jendreck vorgestellt: „Guten Tag, Kai Pflaume, nur die Liebe zählt.“ Jendreck kannte ihn und die Sendung nicht – und antwortet: „Für mich zählen nur die Gäste.“

In der Zwischenzeit geht es abwärts für Werder. Eigentor in der 65. Minute, wenig später folgen zwei weitere Treffer von Hoffenheim. Abpfiff, 3:0 für Hoffenheim. Der Ernst in den Gesichtern der Kneipenbesucher verwandelt sich in Lethargie. „Das Ergebnis wird gleich mit den Kollegen diskutiert“, sagt Torsten Hasselbach. Er hat seit 1987 einen Stammtisch in der Kneipe, Werderfan ist er „schon immer“. Der 58-Jährige ist niedergeschlagen, vom Taubenschlag kann er dennoch nur schwärmen: „Das hier ist meine zweite Heimat.“

Der Laden füllt sich kurz nach Spielende, wenige Minuten später ist ein Durchkommen kaum noch möglich. Die Musik setzt wieder ein, „1000 und eine Nacht“, dazu Geplauder und Gelächter. Noch viele Stunden verbringen die Fans. Und wer wegen der Niederlage noch leidet, der tut das im Taubenschlag nicht allein – sondern unter Freunden.

Weitere Informationen

Das nächste Heimspiel ist am Dienstag, 20.45 Uhr, DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund.