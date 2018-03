Ohne die Gentrifizierung würden nicht so viele junge Leute im Bremer Viertel wohnen. (Pascal Faltermann)

Das alte Ehepaar, das sich die Miete nicht mehr leisten kann. Der Schallplattenladen, der seinen Standort nicht mehr halten kann. Und die Kindertagesstätte, die völlig überfüllt ist. Die Gentrifizierung hat viele Gesichter. Längst nicht alle sind schön. Als Gentrifizierung bezeichnet man den Wandel bestimmter großstädtischer Viertel.

In Bremen besonders gut am Beispiel des Viertels zu erkennen, aber auch die Sternschanze in Hamburg oder Prenzlauer Berg in Berlin sind bekannte Gegenden, die diesem Wandel unterliegen. Wissenschaftlich ist der Begriff noch nicht abschließend erforscht. Es ist zum Beispiel unklar, ob steigende Mietpreise Ursache oder Wirkung des Wandels sind.

Für die Menschen, die den Veränderungen unterliegen, ist das freilich wenig entscheidend. Wenn sich etwas wandelt, gibt es Gewinner und Verlierer. Verlierer, das ist offensichtlich, sind jene Menschen, die das Quartier verlassen müssen, weil sie sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können. Damit sind nicht selten dramatische Schicksale verbunden. Verlierer sind auch eben jene Läden, die vielleicht seit Jahrzehnten an der gleichen Ecke waren und für eine Fast-Food-Filiale weichen müssen.

Wieder traurige Schicksale

Das ist bitter. Das ist traurig und nicht zu beschönigen. Trotzdem bleibt es ein natürlicher Wandel, der auch positive Aspekte hervorbringt. Ohne die Gentrifizierung würden nicht so viele junge Leute im Bremer Viertel wohnen, die Straßen wären nicht so belebt, auch wenn sich das sicher manch einer wünschen würde. Die Gentrifizierung gehört zu einer Großstadt. Eine solche ist Bremen, will Bremen sein, kann Bremen sein.

Es wird auch in Zukunft weitere Gegenden treffen, so wie es vor dem Viertel schon andere Bereiche traf. Schwachhausen sah nicht immer so aus wie heutzutage. Walle befindet sich im Wandel. Und auch dann wird es wieder traurige Schicksale geben. Aber auch dann wird ein Stadtteil wieder in neuem Glanz erstrahlen, der sich an gewissen Ecken mit einer charmanten Schmuddeligkeit mischt, die das Viertel oder die Schanze in Hamburg ausmacht.

Deswegen: Gentrifizierung ist nicht nur schlecht. Sie sorgt für Leben, für großstädtisches Flair, bringt junge Leute zusammen. Und sie ist nicht zuletzt ein Motor der Wirtschaft. Neues Kapital kommt in einst karge Gegenden, unerwartete Geschäftszweige entstehen und eröffnen Möglichkeiten. Aber vor allem ist die Gentrifizierung eines: natürlich. Sie wird von Menschen vorangetrieben.

Bevölkerungsstrukturen verändern sich

Der klassische Weg ist, dass sich jungen Menschen in einem preisgünstigen Wohngebiet ansiedeln und es in Eigenregie verschönern. Sei es mit selbst eröffneten Cafés und Bars, sei es mit der Bepflanzung des bisher tristen Mittelstreifens. Ihnen ist die Gegend, in der sie wohnen, wichtig. Sobald sich herumspricht, dass sich in der Gegend etwas tut, kommen weitere Menschen.

Und dann Investoren, die Wohnungen kaufen und vermieten. Folge ist, dass Mieten steigen. Und Bewohner – vielleicht auch solche, die mit dem Prozess begannen – weiterziehen müssen. Dadurch verändern sich Bevölkerungsstrukturen. Aber das tun sie in jedem Fall – nur eben schneller. Gentrifizierung funktioniert als Beschleuniger des Wandels. Und sie darf als solcher nicht verhindert werden.

Auch wenn gewährleistet sein muss, dass Mieten bezahlbar bleiben. Die noch wirkungslose Mietpreisbremse ist ein richtiger Ansatz. Sie besagt, dass Landesregierungen das Recht erhalten, bis Ende 2020 durch Rechtsverordnungen „Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten“ für eine Dauer von höchstens fünf Jahren festzulegen.

Bezahlbarer Wohnraum muss geschaffen werden

In diesen Gebieten darf die Miete zu Beginn eines neuen Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um zehn Prozent übersteigen. Falls jedoch bereits mit dem Vormieter ein Jahr vor Ende des Mietvertrages eine höhere Miete vereinbart war, so bildet diese die Obergrenze.

Es gibt weitere Ausnahmen, die es Vermietern ermöglicht, die Regelung zu umgehen. Aber die Mietpreisbremse geht in die richtige Richtung – und zeigt, wo Handlungsbedarf besteht. Es muss dringend mehr Wohnraum geschaffen werden: Solcher, der bezahlbar ist. Solcher, der in attraktiven Gegenden liegt.

Und solcher, der natürliche Veränderungen der Stadtviertel nicht hemmt. Das ist eine große Herausforderung, dazu muss viel Geld aufgewendet werden. Viel Zeit und Arbeit muss in Planung und Durchführung investiert werden. Und Experten müssen zurate gezogen werden. Das kann man von der Bundesregierung und den Landesregierungen erwarten.

