Der Festsaal im Rathaus ist bis Ende 2020 die Heimat der Bremischen Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Manchmal heißt es ja, Politik sei schwer verständlich. Und das war sie zeitweise tatsächlich in der nach Konstituierung (noch in der Bürgerschaft) und Senatswahl ersten „richtigen“ Sitzung der Bremischen Bürgerschaft in dieser Woche. Der Festsaal des Rathauses, in dem das Parlament während der rund anderthalb Jahre Umbauphase tagt, hat so seine Tücken, vor allem, was die Akustik angeht. Das mussten vor allem diejenigen unter den Abgeordneten feststellen, die ans Rednerpult traten.

Björn Fecker etwa, Fraktionschef der Grünen, fühlte sich, „als ob ich in einen langen Schlauch spreche“. Im Plenarsaal der Bürgerschaft sitzen die Abgeordneten im Halbrund, im langgezogenen Rathaussaal aber wie in einer altmodischen Schulklasse hintereinander. Fecker: „Die letzten Sitzreihen sind weit weg. Es fällt schwer, Verbindung zu den anderen Abgeordneten aufzubauen.“ Zumal nicht nur während Feckers Reden auch noch das Läuten der Glocken durch die wegen der Hitze geöffneten Fenster mehr als deutlich zu vernehmen war. „Das ist schon eine Herausforderung für die Konzentration“, sagte er. Thomas Röwekamp, Feckers Pendant bei der CDU, ging es ähnlich. „Die Akustik ist schwierig, man hört jedes Stühlerücken und jedes Hüsteln“, sagte er.

Verbleibende Redezeit wird angezeigt

Am Tisch des Präsidiums hat die Mankos in der Verständlichkeit der Redebeiträge auch Antje Grotheer (SPD) mitbekommen. Ebenso ist ihre Sicht aufs Geschehen teilweise durch die Person Rednerpult eingeschränkt. „Es ist für uns schwieriger zu sehen, ob sich jemand meldet“, sagt die Vizepräsidentin. Allerdings hat Röwekamp am Rednerpult auch eine Verbesserung ausgemacht: Neuerdings wird die verbleibende Redezeit per Countdown angezeigt. „Das können wir gerne beibehalten“, sagt Röwekamp. Ebenso, geht es nach Fecker, die Lockerung des Getränkeverbots – im Plenarsaal sind Getränke bislang nur dem Präsidium und den Rednern erlaubt.

Ingo Tebje, der für die Linken neu ins Parlament gewählt wurde, würde dagegen gerne die Sitzordnung etwas lockern. Die Fraktion der Linken sitzt Tisch an Tisch mit der SPD, CDU und FDP auf der anderen Saalseite geht es genauso. „Wir sind als eigene Fraktion so nicht wahrnehmbar“, sagt Tebje. Die Linken wollen deshalb versuchen, zumindest eine Lösung für einen Minimalabstand zu finden. Die Liberalen haben mit der neuen CDU-Nähe weniger Probleme. „Ich finde, das ist angesichts der Möglichkeiten gut gelöst“, sagt die Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner. Die fünf FDP-Abgeordneten sitzen nun hintereinander, was spontane Absprachen erschwert. Steiner: „Das machen wir dann eben per Whatsapp.“

Grundsätzlich aber, da sind sich alle einig, geht das Rathaus als Provisorium völlig in Ordnung. Grotheer: „Ich bin dankbar, dass das hier möglich ist.“ Und die Atmosphäre im Weltkulturerbe tut ihr Übriges. „Ich finde den Raum sensationell schön“, sagt Lencke Steiner. „Er hat einfach ein ehrwürdiges Ambiente.“ Ebenso die Obere Rathaushalle, die in den Sitzungswochen nun mit kleiner Cafeteria und Sitzmöglichkeiten als Aufenthaltsraum und Treffpunkt dient. Das Personal der Bürgerschaft ist mitumgezogen – gesucht wird nun noch eine Möglichkeit, auch im Rathaus Kuchenspezialitäten eigens für die Abgeordneten herzustellen.

Aus Sicht von Ingo Charton, stellvertretender Sprecher der Bürgerschaft, sind die ersten Sitzungen weitgehend gut verlaufen, es gab keine größeren Schwierigkeiten bei Auf- und Abbau des Mobiliars. „Aber natürlich gibt es noch Dinge, die wir verbessern können“, sagt er, „beispielsweise die Arbeitsbedingungen für die Medien.“ Die müssen auf dem Balkon eng zusammenrücken. Einiges habe man auch vorher nicht simulieren können, sagt Charton, „das zeigt sich dann erst im laufenden Betrieb“. Etwa, dass der Mitarbeiter von Weser-TV, das die Sitzungen überträgt, in seiner Kammer nicht auf dem Radar der Bewirtung war – er kann aber als Verantwortlicher fürs Bild nicht einfach aufstehen und in die Kantine gehen. Senatssprecher Christian Dohle ist „stolz darauf, die Bürgerschaft zu Gast zu haben. Und bislang hat alles gut funktioniert“. Natürlich sei man im Rathaus aber auch daran gewohnt, Gäste zu haben. „Alle müssen zusammenrücken und ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen.“