Jens Ullmann gehört zu den Technikern, die für Wesernetz an der Gasumstellung in Bremen arbeiten. (Frank Thomas Koch)

Zur Zeit möchte ich nicht in der Haut der Verantwortlichen bei Wesernetz stecken. Auch und schon gar nicht in der von Sachbearbeitern und Monteuren mit Kundenkontakt. Was bei diesem Unternehmen, einer Tochter der SWB, seit Wochen schief läuft, ist fast regelmäßig in dieser Zeitung zu lesen. Und da ich Kunde in Schwachhausen bin, habe auch ich Post bekommen, die mich gelinde gesagt irritiert hat.

Mein Eindruck war, da summieren sich Managementfehler sowie Inkompetenz und Nachlässigkeit von Beschäftigten. Bevor ich aber in dieser Kolumne diese meine Meinung niederschreibe, habe ich mit kompetenten Menschen bei Wesernetz über die Sachlage gesprochen. Die Informationen, die ich erhalten habe, haben mich sehr nachdenklich gemacht.

Klar war, dass das Unternehmen mit der Gasumstellung eine Mammutaufgabe zu leisten hat, für die es keine Routine gibt. Bremen ist die erste Großstadt in Deutschland, die dieses Großprojekt bewältigen muss. Das hat die Bundesnetzagentur so entschieden. Aber was diese Aufgabe im Detail bedeutet, davon habe ich erst jetzt eine gewisse Ahnung.

Bekannt ist, dass in 170.000 Haushalten im Land Bremen bis 2021 die Gasgeräte umgestellt werden müssen. Die Umstellung ist notwendig, weil die Niederlande den Export des bislang in Nordwestdeutschland eingespeisten L-Gases einstellen. Künftig kommt energiereicheres H-Gas aus Norwegen und Russland in die Leitungen.

Das Gas ist ein qualitativ anderes Gas und die Einstellungen der Gasbrenner müssen geändert, Teile oder ganze Geräte ausgetauscht werden. Das ist angesichts der Vielzahl von 25.000 verschiedenen Gerätetypen (!) und unter dem Zeitdruck eine gewaltige Herausforderung. Die Monteure müssen mindestens zweimal in die Haushalte kommen, einmal um zu schauen, welche Geräte vorhanden sind, und danach dann, um sie umzustellen.

Deshalb rechnet Wesernetz mit insgesamt fast 340.000 Hausbesuchen, die organisiert werden müssen. Wenn dann – wie durch die jüngste Grippewelle – einer der Mitarbeiter nach dem anderen krank wird, lässt sich die Lücke nicht schließen, weil diese Fachleute auch nicht in unendlicher Zahl auf dem Markt zu finden sind. Beim Umgang mit Gas ist man aber unbedingt auf entsprechende Fachleute angewiesen.

Fehler im Management und in der Vorbereitung

Und dass es auch Kunden gibt, die – aus welchen Gründen auch immer – die notwendige Mitwirkung verweigern oder nicht leisten können und damit den Ablauf der Operation verzögern, verwundert auch nicht. Ebenso wenig wie Missverständnisse im Kundenkontakt. Aber die Vielfalt der Beschwerden und auch die gravierenden Beeinträchtigungen, die zum Beispiel durch das Abdrehen des Gases von Kunden zu ertragen sind, haben mich vermuten lassen, dass im Management und in der Vorbereitung Fehler gemacht worden sind.

Doch auch hier bin ich unsicher geworden, ob ich richtig liege. Wenn nur in einem einzigen Fall ein Gasunfall geschieht, weil Wesernetz zu nachsichtig gegenüber den Kunden war, dann wäre das unverantwortlich und weitaus schlimmer als die jetzigen Probleme. Dem Argument habe ich nichts entgegenzusetzen. Andere Fehler, die zwar niemandem schaden, aber enorm nerven und Irritationen auslösen können, kratzen schwer am Image des Unternehmens.

So haben beispielsweise Kunden in Schwachhausen im April Post bekommen, in der sich Wesernetz dafür entschuldigte, dass der geplante Termin nicht eingehalten werden könne, weil es in anderen Stadtteilen zu unerwarteten Verzögerungen gekommen sei. Auch ich bekam mehrere solcher Schreiben. Allerdings war mir kein Termin bekannt, der hätte ausfallen können.

Der Versuch einer Aufklärung kam vier Tage später: Da entschuldigte sich Wesernetz erneut, diesmal dafür, dass das Entschuldigungsschreiben in den falschen Stadtteil gegangen sei. Es hätte statt nach Schwachhausen nach Oberneuland gehen sollen, weil dort die in dem Schreiben genannten Probleme aufgetaucht seien. Peinlich, peinlich für ein so professionelles Unternehmen wie die SWB.

Ja, aber jetzt weiß ich: Da hat nicht nur ein Mitarbeiter am Computer versehentlich den falschen Klick gemacht und bedauert diesen Fehler vermutlich noch länger, sondern da sind auch andere Kommunikationsfehler gemacht worden. Es gibt sicher nicht für alles, was bei dieser Gasumstellung schief geht, eine Entschuldigung.

Aber ich gestehe, mein Respekt gegenüber Wesernetz angesichts der ungeheuer schwierigen Aufgabe ist deutlich gewachsen. Und nachdem nun schon fast 30.000 Umstellungen in Bremen erfolgreich geschafft sind, drücke ich die Daumen, dass aus den Fehlern gelernt wurde und die restlichen 140.000 Anschlüsse reibungslos verlaufen.