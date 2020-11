Das Gesundheitsressort registriert seit Beginn der Pandemie einen gestiegenen Konsum von Sucht- und Rauschmitteln. (Christina Kuhaupt)

Suchterkrankungen werden durch die Corona-Pandemie befördert und verschärft, sagt Bremens Gesundheitsbehörde. Für entsprechende Gegenmaßnahmen ist im bestehenden Budget von Senatorin Claudia Bernhard (Linke) aber kein Geld mehr vorhanden. Deshalb sollen jetzt 683.000 Euro aus dem Bremen-Fonds fließen – der birgt kreditfinanzierte 1,2 Milliarden Euro zur Linderung der Corona-Folgen.

Wissenschaftliche Erhebungen hätten gezeigt, dass der mit der Pandemie verbundene Stress Suchtverhalten und riskanten Suchtmittelkonsum in der Bevölkerung gefördert hat, begründet die Gesundheitsbehörde ihre Forderung. Zudem beobachte man „vermehrt Rückfälle bei bereits von Suchtmitteln abstinent lebenden Menschen“. Die ohnehin psychisch labilen Drogenabhängigen würden infolge der Corona-Krise zusätzlich belastet, etwa durch Geldsorgen wegen Kurzarbeit oder Kündigung sowie veränderte oder fehlende Tagesstrukturen.

Konkret wird die Landesregierung nun drei Vorhaben aus dem Bremen-Fonds finanzieren: eine digitale Nachrüstung der Sucht- und Drogenberatungsstellen, zehn weitere Plätze in Drogennotunterkünften und zusätzliche landesbezogene Stichproben bei der nächsten bundesweiten wissenschaftlichen Erhebung zur Zahl suchtgefährdeter und abhängiger Menschen.

Die Digitalisierung in den Beratungsstellen soll eine kontaktlose Kommunikation ermöglichen und so vor allem auch die Mitarbeiter schützen. Das kostet für dieses und das kommende Jahr 80.000 Euro. Die erweiterte Suchtstudie sei „unabdingbar“, um die Folgeschäden der Pandemie hinsichtlich des Suchtmittelkonsums in der Bremer Bevölkerung zu messen und so einen womöglich höheren Hilfebedarf einschätzen zu können. Dafür werden einmalig knapp 80.000 Euro veranschlagt.

Hygiene-Regeln in Notunterkünften nötig

Größter Brocken sind jedoch die zehn zusätzlichen Plätze in Notunterkünften, denn hier ist es nicht einfach mit zehn Feldbetten samt Decken in einem schlichten Raum getan. „Bei unkontrolliertem Infektionsgeschehen braucht es die Möglichkeit einer durchgehend geöffneten Unterkunft mit entsprechenden Abstands- und Hygiene-Regeln“, heißt es in der Beschlussvorlage der Gesundheitssenatorin. Doch in den bestehenden Notunterkünften „mit der üblichen Mehrfachbelegung von Zimmern gibt es kaum Isolationsmöglichkeiten im Falle eines Infektionsgeschehens.“

Also strebt man nun ein anderes Niveau an: „Hier müssen Einzelzimmer eingerichtet, Sanitäranlagen hergestellt beziehungsweise renoviert und Kochgelegenheiten bereitgestellt werden.“ Allein dafür werden 250.000 Euro kalkuliert. Die Unterbringung in einer Drogennotunterkunft mit Betreuung kostet noch einmal 75 Euro pro Tag – macht bei zehn Plätzen bis Ende 2021 genau 273.750 Euro. Zielgruppe für die neuen Unterkünfte sind laut Vorlage „insbesondere EU-Ausländer ohne Leistungsanspruch“.

Bei der Betreuung von wohnungslosen Suchtkranken arbeiten die Ressorts für Soziales und Gesundheit arbeitsteilig. „Für die Unterbringung sorgen wir“, sagt Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde. Es gebe zwei Einrichtungen mit zusammen etwa 40 Plätzen. Nun habe aber das Gesundheitsressort eine dritte übernommen. „Wir haben die zehn neuen Plätze nur ausnahmsweise beantragt“, bestätigt Sprecher Lukas Fuhrmann. Allerdings ist noch offen, wann und wo diese Plätze geschaffen werden. „Wir haben ein Interessensbekundungsverfahren eingeleitet, dazu sind wir als Behörde verpflichtet.“ Mit einer Entscheidung rechnet Fuhrmann im Dezember.

Mögliche Folgekosten über das Jahr 2021 hinaus werden dann wieder aus den ressorteigenen Budgets bestritten, wird versichert. Denn mit einer sinkenden Zahl von suchtmittelabhängigen Menschen – so der amtsdeutsche Begriff – rechnet man in Bremen auch nach einem möglichen Ende der Pandemie nicht. „Bremen befindet sich schon bei früheren Schätzungen zum Suchtmittelkonsum auf den vorderen Plätzen innerhalb von Deutschland“, heißt es in der Vorlage der Gesundheitssenatorin. Eine bereits vorliegende Studie hat für Bremen rund 4000 schwer opiatabhängige Süchtige ergeben.