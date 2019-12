Der Gefängnispastor der Justizvollzugsanstalt Bremen, Peter Arenz. (Patrik Stollarz /dpa)

Die Weihnachtszeit ist für viele Gefangene schwierig. Um den Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Bremen-Oslebshausen eine Freude zu machen, verteilen ein katholischer und ein evangelischer Gefängnis-Seelsorger gespendete Weihnachtstüten. Knapp 500 Insassen werden in diesem Jahr auf diese Weise ein Geschenk bekommen, erzählt der evangelische Gefängnispastor Peter Arenz.

Das Ziel dieser ökumenischen Aktion sei es, Menschen, die in Haft sind, unter schwierigen Bedingungen leben müssen und keinen Kontakt zu ihren Familien haben, eine Freude zu machen, sagt Arenz. „Weihnachten beschenkt man sich. Da die Insassen aber keine Pakete von draußen bekommen dürfen, haben wir vor 15 Jahren die Weihnachtstüten-Aktion für Gefangene ins Leben gerufen“, erklärt der 66-Jährige.

In der JVA ist es aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, dass Gefangene Pakete erhalten. Der Grund: Früher kam es häufiger vor, dass in Paketen verbotene Dinge versteckt waren. Dabei handelte es sich meistens um Geld oder auch um Drogen.

Für die von der Bevölkerung gespendeten Weihnachtstüten gibt es also auch Sicherheitsvorkehrungen. „Alle Tüten werden geprüft – nicht von uns, sondern von den Kollegen des allgemeinen Vollzugsdienstes“, erklärt Arenz, der seit dem Jahr 2000 evangelischer Gefängnispastor in Bremen ist. Wie beim Flughafen gebe es einen Scanner, der die Tüten durchleuchtet. Zudem komme der Drogenhund und schnüffele an den Geschenken. Früher habe Arenz mit seinem Kollegen die Pakete selbst untersucht. Dabei sei nie etwas passiert. „Wenn wir etwas Verbotenes gefunden haben, haben wir es rausgenommen. Da waren mal Weinbrandbohnen drin – das war das Schlimmste. Alkohol ist hier verboten.“

Von Jahr zu Jahr mehr Einzelspender

Für die Weihnachtstüten-Aktion bitten die Pastoren seit 15 Jahren die Bevölkerung um Spenden. Von Jahr zu Jahr habe es laut Arenz mehr Einzelspender gegeben. Lag die Zahl der Tüten am Anfang noch im unteren dreistelligen Bereich, seien in diesem Jahr 467 Tüten abgegeben worden.

Für das Packen der Tüten gebe es ein paar Regeln. „Wir haben um Dinge gebeten, die gebraucht und gewünscht werden“, sagt Arenz. Dinge, über die sich die Gefangenen am meisten freuen würden, seien in der Regel Kaffee, Tee, Schokolade, Lebkuchenherzen oder Süßstoff. Zudem sollten die Tüten einen Wert von rund zehn Euro nicht überschreiten. „Uns ist wichtig, dass die Tüten alle gleich gepackt sind, dass nicht einer viel Kaffee bekommt und einer wenig. Das gibt dann Unfrieden, weil die Insassen natürlich vergleichen, wer was bekommen hat“, so Arenz. An diese Empfehlung würden sich die Spender halten.

Süßstoff sei aus praktischen Gründen besser als Zucker. Denn: Der Süßstoff ist leichter als ein Kilogramm Zucker und die Tüten reißen nicht. „Mit 1200 Pillen Süßstoff kommen die Insassen in der Regel auch länger hin“, so der Gefängnispastor.

Nicht alle Gefangenen in der JVA Bremen-Oslebshausen erhalten eine Weihnachtstüte. Da das Gefängnis mit mehr als 600 Insassen im Moment überbelegt sei, reiche es nicht für alle. Der katholische und der evangelische Gefängnis-Seelsorger würden darauf achten, dass in erster Linie bedürftige Gefangene eine Weihnachtstüte bekommen. Also vor allem Menschen, die keine Arbeit haben und nur Taschengeld empfangen. „Auch der Gesundheitszustand spielt eine Rolle. Insassen, die krank sind und im Lazarett liegen, freuen sich über eine Zuwendung“, so Arenz.