Die Justizvollzugsanstalt Oslebshausen, hier in einer Fotomontage: Kein schöner Ort, schon gar nicht, um hier Weihnachten zu verbringen. Einer 78-jährigen Bremerin bleibt dies so eben noch erspart. (China Hopson / Montage: Schulze)

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von der Staatsanwaltschaft ausging, die Margarete S. (Name aus historischen Gründen geändert) müsse Buße tun in der Justizvollzugsanstalt zu Oslebshausen. Denn sie hatte wider den Staat gehandelt, war ohne gültiges Ticket in den Transportmitteln ihrer Stadt angetroffen worden, was zu jener Zeit als eine Straftat galt. 500 Goldstücke sollte Margarete nun zahlen. Und wahrlich, es fehlte nicht an Aufforderungen und Mahnungen, diese Schuld zu begleichen, auf dass das Leben im Lande wieder ungestört seinen Verlauf nehmen könne.

Doch die Not der Margarete S. war groß und wohl auch ihre Vergesslichkeit, denn sie zählte schon 78 Jahre. Und so führten die Büttel der Stadt sie, wie ihnen befohlen, an einem kalten Morgen Ende November ins Verlies, auf dass sie dort ihre Schuld abarbeite. Zehn Goldstücke pro Tag, so stand es geschrieben. Aber lasset uns nun gehen gen Bremen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist:

„Moralisch nicht tragbar“

„Eine 78-Jährige wegen so etwas ins Gefängnis zu stecken...?“ Während er erzählt, schüttelt Christoph Kopp immer wieder den Kopf. Wechselt von Empörung zu Fassungslosigkeit und wieder zurück. „Das ist doch völlig unverhältnismäßig. Und moralisch sowieso nicht tragbar!“ Kopp arbeitet als Familienhelfer. Er hat beruflich Kontakt zur Familie der 78-Jährigen und beschreibt sie als „etwas tüdelig“. Die Tochter der Frau formuliert das anders: „Meine Mutter baut in letzter Zeit leider unglaublich ab.“ Sie habe sich zwar bemüht, das Ganze zu regeln. „Aber sie bekommt es einfach nicht hin.“

Die Fakten zu diesem Fall: Margarete S. saß tatsächlich mehr als zwei Wochen im Gefängnis. Auch wegen Schwarzfahrens, aber nicht nur. Die alte Dame hat in den vergangenen Jahren mehrfach Ladendiebstahl begangen. Dafür erhielt sie Geldstrafen, die sie aber nicht zahlte. Es gab Zahlungsaufforderungen, Mahnungen, Gespräche über Ratenzahlungen und immer wieder Vereinbarungen. Doch nichts davon führte letztlich zur Bezahlung der Geldstrafen. „Und irgendwann kommt man dann auf diesem Wege nicht weiter“, begründet die Staatsanwaltschaft den nächsten Schritt in solchen Fällen: Es ergeht ein Vollstreckungshaftbefehl, der in den entsprechenden Systemen der Polizei hinterlegt wird.

Dies bedeutet nicht, dass die Polizei anschließend gezielt nach der Person sucht. Doch wird die irgendwann wieder auffällig und kontrolliert, sieht jeder Polizist bei der Überprüfung der Personalien sofort, dass ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt. Der oder die Betroffene erhält dann eine letzte Chance, die offene Rechnung sofort an Ort und Stelle zu begleichen. Geschieht dies nicht, geht’s ins Gefängnis zum Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe.

Genau dies ist Margarete S. passiert. Ende November wurde sie erneut bei einem Diebstahl erwischt. Auf der Wache stießen die Polizeibeamten dann auf einen Vollstreckungshaftbefehl über 500 Euro. Sie konnte nicht zahlen und wurde nach Oslebshausen gebracht. 50 Tage hätte sie dort absitzen sollen.

Christoph Kopp findet diese Art der Sanktion ungerecht: „Das hat doch meistens soziale Gründe, dass diese Menschen ihre Rechnungen oder Strafen nicht bezahlen können“, weiß der Familienhelfer aus seinem Arbeitsalltag. „Keiner, der ein Einkommen hat und normal bürgerlich aufgestellt ist, landet wegen so etwas hinter Gittern.“ Hinzu komme die Frage nach der Angemessenheit solcher Sanktionen. „Das bekommt doch das ganze soziale Umfeld mit, wenn jemand hinter Gitter muss.“ Dass es dabei vielleicht nur um Schwarzfahren gehe, wüssten dann viele aber schon nicht mehr. „Da heißt es dann nur noch, der sitzt im Gefängnis.“ Gerade jüngeren Menschen könne so etwas das ganze Leben ruinieren. „Ich finde, dass man deshalb vorsichtig damit sein sollte, jemanden einzusperren. Haft sollte wirklich nur die Ultima Ratio sein.“

Versöhnliches Ende

Mit dieser Meinung steht Kopp in Bremen nicht allein, insbesondere, wenn es um die Bestrafung von Schwarzfahren geht (siehe Text unten). Margarete S. bewahrte dies trotzdem nicht vor dem Gefängnis. Einmal in Gang gesetzt, ließen sich die Mühlen der Justiz zunächst nicht mehr stoppen. Doch ein gutes Gewissen hatte dabei keiner, wie sich bei Recherchen des WESER-KURIER herausstellte. Rechtlich sei alles vollkommen korrekt gelaufen, niemand habe etwas falsch gemacht, hieß es seitens der Justizbehörde. Aber das Ergebnis – eine 78-Jährige einzusperren, noch dazu über Weihnachten – sei trotzdem nicht richtig. Auch die Staatsanwaltschaft sah Anlass zur Selbstkritik, sprach von einer „gewissen Flexibilität im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten“, die man im Vorfeld durchaus hätte walten lassen können.

Doch genau an dieser Stelle bekommt das Schicksal von Margarete S. am Ende dann aber doch noch die Kurve zu einer versöhnlicheren Weihnachtsgeschichte. Am Freitagnachmittag wurde die 78-Jährige aus der Haft entlassen. Sie wird Weihnachten zu Hause verbringen können. Und ihren 79. Geburtstag gleich dazu, denn der ist am 27. Dezember. Den Rest ihrer Geldstrafe, ungefähr 350 Euro sind davon noch übrig, wird sie trotzdem zahlen müssen, betonten die zuständigen Behörden im gebotenen Ernst. Und dass die Gerichtshilfe darüber noch einmal sehr, sehr eindringlich mit ihr sprechen werde. Aber erstmal ist Weihnachten. Und dies auch für Margarete S. im Kreise ihrer Familie. Statt hinter den hohen kalten Mauern der Justizvollzugsanstalt zu Oslebshausen.

Zur Sache

Schwarzfahren soll Ordnungswidrigkeit werden

Die Bremische Bürgerschaft hat sich mit den Stimmen der rot-grün-roten Regierungsmehrheit dafür ausgesprochen, die Bundesratsinitiative Thüringens zu unterstützen, das Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln vom Straftatbestand zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Fahren ohne Ticket als Straftat anzusehen, sei nicht mehr zeitgemäß. Die strafrechtliche Verfolgung von jährlich etwa 5000 einschlägigen Anzeigen im Land Bremen binde unnötig Ressourcen bei Polizei und Justiz. Zudem verursachten Ersatzfreiheitsstrafen im Strafvollzug hohe Kosten, die in keinem Verhältnis zu den Geldstrafen stünden, um die es gehe, und trügen nicht zuletzt auch zur vielbeklagten Überfüllung der Justizvollzugsanstalt Oslebshausen bei.

In ähnliche Richtung weist das Projekt „Stadtticket Extra“. Dahinter verbirgt sich ein verbilligtes Nahverkehrsticket für eine kleine Gruppe von Menschen, die immer wieder wegen Schwarzfahrens im Gefängnis landet. Grundgedanke dabei: Menschen, die sich gesundheitlich und sozial in einer ausweglosen Lage befinden und deshalb in einer Dauerschleife von Schwarzfahren, Gefängnis und wieder Schwarzfahren landen, soll eine Möglichkeit gegeben werden, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Das Ticket wird bezuschusst und kostet deshalb nur 10,50 Euro im Monat.