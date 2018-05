Karin Till und Erman Lu bei der Gartenarbeit in Borgfeld. Der Student aus China mäht den Rasen – das ist Teil des Projektes. (Christian Kosak)

In Borgfeld gibt es eine der wohl ungewöhnlichsten Wohngemeinschaften Bremens. Die 79-jährige Karin Till teilt sich ihr Haus mit dem chinesischen Studenten Erman Lu. Möglich macht diese Kombination das Projekt Wohnen für Hilfe. Der Wohnort der Hausgemeinschaft kann idyllischer kaum sein: Das Haus liegt direkt am Deich und der Blick schweift über die Wümme, in der Frühlingssonne sprießen Tulpen und andere Frühlingsblüher.

Im Garten arbeitet ein junger Mann. Er heißt Erman Lu und ist in China geboren, lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland und studiert an der Universität Bremen Geowissenschaften. Im Garten von Karin Till schiebt er den Rasenmäher über das Grün, denn das ist Teil des Geschäfts: Hilfe für Wohnraum. Unterschiedlicher könnten die beiden kaum sein: dort die resolute Rentnerin aus dem ländlichen Borgfeld und da der eher zurückhaltende und verbindliche Student aus China. Doch das Zusammenleben klappt gut, wie beide erzählen.

Zum Tee geht es in das Wohnzimmer von Karin Till. Ein bequemes Sofa, viele Bilder und schwere Möbel, ein Rollator steht in einer Ecke. Bremer Barock könnte man sagen und sichtbares Zeichen von 50 Jahren Leben in Borgfeld. Ein Leben, das sich Karin Till mit ihrem Ehemann teilte. Dieser verstarb vor knapp drei Jahren und damit drohte der Rentnerin die Einsamkeit: Die Kinder sind längst aus dem Haus und damit auch keine helfende Hand im Haus. „Die Kinder wohnen weit weg in Bayern und Köln“, sagt Karin Till.

Mehr zum Thema Bauboom in Bremen Wohnungsmarkt unter Druck In der ganzen Stadt gibt es neue Bauvorhaben. Die Zahl der Wohnbaugenehmigungen hat ordentlich ... mehr »

Auf die Idee, sich einen Mitbewohner zu suchen, sei sie durch eine Gemeindehelferin gekommen. „Die hat mich auf den Trichter gebracht.“ Insgesamt drei Leute haben sich vorgestellt, denn: „Die Chemie muss stimmen“, sagt Karin Till. „Als Erman sich vorstellte, hatte ich erst Bedenken“, gibt Karin Till zu. Eigentlich, so sagt sie, habe sie ja eine Frau gewollt. Bisher stimmt die Chemie aber zwischen Erman Lu und Karin Till – seit mittlerweile zwei Jahren leben sie schon zusammen.

Erman Lu hat auf der Internetseite des Studentenwerks von dem Projekt gelesen. „Und da habe ich mich gleich angemeldet.“ Es habe allerdings fast ein Jahr gedauert, bis er ein erstes Angebot bekam. „Da hätte ich allerdings jeden Morgen das Frühstück vorbereiten müssen, das hätte ich nicht geschafft, weil ich ja auch Exkursionen machen muss.“

Bei Karin Till hat er ein eigenes Bad, Küche und ein Schlafzimmer. Sogar einen separaten Eingang hat der Student, denn Platz genug ist in dem großen Haus vorhanden. Selbst Miete muss Erman Lu nicht bezahlen. Denn der Grundgedanke beim Projekt Wohnen für Hilfe ist: Ältere Menschen, die über genügend Wohnraum verfügen, stellen diesen Studenten kostenlos zur Verfügung. Diese wiederum helfen den Senioren im Alltag.

"Es ist jemand da, das ist die Hauptsache"

„Erman mäht den Rasen im Sommer, er bringt die Wäsche rauf, er lädt das Auto aus und dieses Jahr müssen wir den Kompost umsetzen“, zählt Karin Till auf. „Selbstverständlichkeiten“, wie Erman Lu sagt. „Das Einkaufen mache ich aber noch selber“, sagt Karin Till. Noch könne sie Auto fahren. „Wenn ich das nicht mehr könnte, müsste ich hier raus.“ Zu Fuß ins Dorf zum Einkaufen, das könne sie nicht mehr.

So lange wie es geht, möchte sie in ihrem Haus leben bleiben – und Erman Lu trägt seinen Teil dazu bei. Ebenso wichtig wie die Hilfe im Alltag ist noch etwas anderes: „Es ist jemand da, das ist die Hauptsache“, sagt Karin Till. Das Verhältnis zur Nachbarschaft sei zwar sehr gut: „Aber viele sind so alt und kümmerlich wie ich“, sagt Karin Till.

In seinem Bekanntenkreis habe die ungewöhnliche Wohngemeinschaft zuerst Verwunderung ausgelöst, erzählt Erman Lu. „Die haben sich gewundert, aber sehen die Vorteile.“ Die Familie in China sei dagegen begeistert. „Ich spreche fast jede Woche mit ihnen und kann ihnen über das Internet zeigen, wie ich wohne.“ Für die Vermittlung zwischen Wohnungsanbietern und Studenten ist Martin Stöver zuständig.

Klassische Win-Win-Situation

„Wir suchen ältere Menschen, die Wohnraum abzugeben haben, aber nicht mehr alles selbst schaffen.“ Es sei eine klassische Win-Win-Situation. Eine gute Lösung also für beide Seiten – allerdings mit einem Ablaufdatum: „Viele Wohnpartnerschaften laufen irgendwann aus, wenn ältere Menschen nicht mehr zuhause bleiben können oder verstorben sind. Dann gibt es natürlich auch die Fälle, wo die Studenten weiterziehen“, sagt Martin Stöver, der auch Überzeugungsarbeit leisten muss, denn oft herrsche eine gewisse Skepsis bei den älteren Menschen, einen Fremden bei sich einziehen zu lassen.

„Aber wenn sie einmal jemanden hatten, dann lassen sie gerne wieder jemanden einziehen“, hat Martin Stöver beobachtet. Bei Problemen stehe man den Wohnungsanbietern und den Studenten zur Seite. Als Mittel zur Bekämpfung der Wohnungsnot unter Studenten kann das Projekt allerdings nicht gelten, dafür ist die Anzahl der Wohnpartnerschaften zu gering. Insgesamt sind bisher 16 Wohnpartnerschaften vermittelt worden. Karin Tills und Erman Lus WG in Borgfeld gehört dazu.

Weitere Informationen

Das Projekt "Wohnen für Hilfe" ist ein Kooperationsprojekt der Senatorin für Soziales, des Studentenwerkes Bremen und der Paritätischen Gesellschaft für Soziale Dienste. Interessierte können sich an direkt an Martin Stöver wenden. Telefon: 0163 – 92 99 946. Email: wohnenfuerhilfe(at)gmx.de.