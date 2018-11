Um das Überqueren der Bürgermeister-Smidt-Straße für Fußgänger sicherer zu machen, wurden nun zwei neue Überwege geschaffen. (Daniel Chatard)

Sechs Wochen haben die Bauarbeiten an der Bürgermeister-Smidt-Straße für die beiden neuen Fußgängerüberwege an der Schlachte und der Straße Am Deich gedauert. Während dieser Zeit war je eine Fahrtrichtung gesperrt. Nun sind die Überwege freigegeben und die Ampeln scharf geschaltet. Sie sollen das Überqueren der Straße für Fußgänger sicherer machen. In der Vergangenheit war es an der Bürgermeister-Smidt-Brücke und der Brill-Kreuzung immer wieder zu Unfällen gekommen. Mehr über die Gründe, wegen derer die Überwege geschaffen wurden, zeigt folgender Beitrag von buten un binnen: