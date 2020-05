Die Bundesländer haben zusätzliche Bettenkapazitäten für Corona-Patienten geschaffen, wie hier auf dem Berliner Messegelände. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Der Blick in die Statistik zu Corona zeigt: Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat Bremen zwar verhältnismäßig niedrige Infektionszahlen, allerdings ist auch die Zahl der Genesenen sehr gering. Während nach aktuellem Stand insgesamt 1256 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gelten davon 920 als gesund. Allerdings hat das mit der besonderen Ausbreitung des Virus in Bremen zu tun.

Flache Bremer Kurve

Der Grund für die geringen Genesungszahlen liegt laut dem Gesundheitsressort an der Entwicklung der Infektionsraten im März: Während zahlreiche andere Bundesländer einen exponentiellen Anstieg der Erkrankungen in dieser Zeit verzeichnete, blieb die Bremer Kurve vergleichsweise flach. „Bremen konnte eine quasi-idealtypische Kurve der Infektionen schaffen, die danach nicht angestiegen ist“, erklärt Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde. Weil es weniger Erkrankte gegeben habe, sei aber ebenso die Zahl der Genesenen gering. In der Regel trete die Genesung der Erkrankten nach knapp 14 Tagen ein, dies tauche dann in der Statistik auf. Während also in anderen Bundesländern sehr viele Menschen nach dem ersten Infektionsanstieg nun wieder als gesund gelten und demnach auch in den Statistiken auftauchen, bleibt das in Bremen wegen der geringeren Zahl der Infektionen aus.

Laut Behörde wird es in Bremen einen solchen Anstieg wie im März auch nicht mehr geben: Weil immer mehr getestet wird, werden auch die Ansteckungsmöglichkeiten gesenkt. „Wenn wir mehr testen, finden wir auch mehr“, erklärt Fuhrmann. Derzeit würden in Bremen pro Tag zwischen 830 und 840 Menschen getestet.