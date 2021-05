Eine Journalistin bei der Arbeit. Beim Weser-Kurier arbeiten täglich rund 150 Menschen an dem, was Sie am Ende in der Zeitung, im E-Paper oder auf Weser-Kurier.de lesen können. (Luis Gomez via www.imago-images.de)

Die Ergebnisse sind wenige Tage alt. Sie sind Gift für die Gesellschaft. Sie stammen aus einer Sonderauswertung der Pisa-Studie von 2018 im Bereich Lesekompetenz: Weniger als die Hälfte der 15-Jährigen in Deutschland kann nach OECD-Angaben in Texten Fakten von Meinungen unterscheiden. 45 Prozent der Schüler konnten demnach einordnen, was in Texten Fakt oder Meinung ist. Der OECD-Schnitt lag bei 47 Prozent.

Na und? könnte man sagen und sich ungerührt wieder den sozialen Netzwerken zuwenden, über die sich Nachrichten tatsächlich in einem Mordstempo verbreiten. Aber um welche Nachrichten handelt es sich? Welcher Algorithmus scheidet Wahrheit von Lüge, Meinungsmache von vorurteilsfreier Berichterstattung, Gerüchte von Fakten?

Qualitätsjournalismus sieht sich im Dienst der Demokratie

Was geschieht, wenn Meinungen für Fakten gehalten werden, hat sich in den vergangenen Monaten noch deutlicher gezeigt als schon zuvor. Nicht etwa nur an Strategien und politischen Entscheidungen, selbst an wissenschaftlichen Erkenntnissen und Studien scheiden sich die Geister - nicht selten erhitzt durch Meinungsblasen in den sozialen Netzwerken, wo nicht immer, aber häufig Halbwahrheiten, Irrglauben oder Legenden verbreitet werden. Es gibt keinen Filter, keine Kontrolle, kein Regulativ.

Qualitätsjournalismus nimmt für sich in Anspruch, keinem Herrn zu dienen. Er sieht sich im Dienst der Leserschaft und der Demokratie. Er versteht sich als Informationsmedium, er trennt Meinung von Nachricht, Kommentar von Bericht. Er geht Fragen nach, die in der Luft liegen, legt den Finger auf die Wunde, ist Anwalt derer, deren Stimmen allzu schnell überhört werden.

Er folgt dem Leitsatz des einstigen „Tagesthemen“-Moderators Hanns Joachim Friedrichs (1927-1995), der Generationen von Volontärinnen und Volontären mit ins Berufsleben gegeben wurde und wird: „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache – auch nicht mit einer guten Sache; dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört.“

Diese Art von Information gibt es nicht umsonst, kann es nicht umsonst geben. Für den WESER-KURIER, seine Regional- und Stadtteilausgaben sowie seine umfangreiche Online-Präsenz arbeiten an sieben Tagen in der Woche an die 150 Redakteurinnen und Redakteure, Fotografinnen und Fotografen und Grafikerinnen und Grafiker sowie etliche Korrespondenten und freie Mitarbeiter. Es handelt sich um gut ausgebildete Fachkräfte, die meist ein Studium und ein Volontariat absolviert haben, die sich unablässig fortbilden (müssen), sich mit neuen Themen und technischen Neuerungen vertraut machen. Sie unterscheidet von Bloggern und Vloggern, von sogenannten Influencern und Content Creator, dass sie niemandem verpflichtet sind, außer dem Verhaltenskodex des WESER-KURIER und dem Pressekodex des Deutschen Presserats.

Dass einer Zeitung ein Bezahlmodell in Form von Abonnements zugrunde liegt, ist über viele Jahre gelernt und selbstverständlich. Anders sieht es im Netz aus. Verlage haben lange gezögert, für ihre Inhalte Geld zu verlangen. Anfangs waren ihre Auftritte zu lückenhaft, zu sehr Ergänzung zum eigentlichen Angebot, des gedruckten Produkts. Obendrein war die Grundidee des Internets, das Wissen der Welt kostenfrei zu teilen.

Doch je mehr Menschen sich über das Netz informieren, desto weniger funktioniert das Geschäftsmodell. Die Digitalisierung verändert nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die Informationswege. Einerlei, ob auf Papier oder im Netz, ob geschrieben oder gesprochen, in Bild und Ton oder in Schrift, es bedarf eines spezifischen Know-hows, Informationen und komplexe Inhalte zusammenzutragen, aufzunehmen, zu sortieren, zu bearbeiten und Wissen weiterzugeben. Diese Ergebnisse dieser Arbeit, diese Inhalte sind Geld wert.

Für den Verlag ist das Portal weser-kurier.de ein zusätzliches Medium, um ein umfassendes Informationsangebot zu unterbreiten. Es ist schneller, aktueller, vielseitiger, das liegt in seiner Natur. Neben vorwiegend überregionalen Basisinformationen werden fortan Inhalte - als WK+ gekennzeichnet – Abonnentinnen und Abonnenten vorbehalten sein. An den Grundsätzen der Redaktion ändert sich nichts.

In der folgenden Bildergalerie zeigen wir Ihnen (auf pandemiegerechten Fotos), wie viele und welche Köpfe sich Tag für Tag ins Zeug legen, nicht immer fehlerlos, nicht immer unangreifbar, aber stets unabhängig, überparteilich und vorurteilsfrei.