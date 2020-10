Sexualisierte Gewalt gegen Kinder findet meist durch Menschen aus der Familie oder dem sozialen Nahraum statt. (Britta Pedersen /dpa)

Kinder und Jugendliche, die Opfer sexualisierter Gewalt werden, finden den Weg ins Hilfesystem häufig über Fachkräfte. Mit den Schließungen von Kitas und Schulen während der Corona-Pandemie sind viele Vertrauenspersonen weggebrochen. Die Auswirkungen haben Anlaufstellen wie Schattenriss erlebt, eine Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen. „Es war eine ganze Weile besorgniserregend ruhig“, sagt Sozialpädagogin Nina Heimberg. Die Organisation ruft Eltern und Fachkräfte dazu auf, den Kinderschutz nun in den Fokus zu nehmen. „Wir haben jetzt die Chance, wieder mit Kindern ins Gespräch zu kommen und nachzufragen, wie die Situation für sie war.“

Das Schwierige bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder sei sich anzuvertrauen, sagt Heimberg. Es gebe einen hohen Geheimnisdruck; Täterinnen und Täter würden Ängste, Schuld und Schamgefühle ausnutzen. „Wenn dann noch vertraute Fachkräfte und enge Freundinnen fehlen, dann ist der Weg ins Hilfesystem auch schwieriger“, sagt die Fachberaterin. „Das haben wir hier deutlich gemerkt.“

Diese Beobachtungen teilt auch Volker Mörchen vom Bremer Jungenbüro, eine Beratung für Jungen, die Gewalt erleben. „In Schulen und Kitas gibt es ganz zentrale Brückenpersonen, die den Weg in die Beratung ebnen.“ Je weniger Kinder von Erwachsenen umgeben sind, desto schwieriger sei es für sie, Hilfe zu bekommen. „Wir konnten es daran ablesen, dass sich nach den Sommerferien ganz schön viele bei uns gemeldet haben“, sagt Mörchen. „Normalerweise haben wir im November Hochphase, aber da hat sich zwischen März und Mai etwas angestaut.“

Sexualisierte Gewalt fände in den meisten Fällen durch Menschen aus der Familie oder dem sozialen Nahraum statt, sagt Nina Heimberg. Dabei bleibe sexuelle Gewalt nicht isoliert, sondern gehe häufig mit körperlicher Gewalt oder Partnerschaftsgewalt zwischen den Eltern einher. Offizielle Zahlen, ob die Gewalt in Familien unter Corona zugenommen hat, gibt es bisher nicht. Nur die individuellen Erfahrungen der Betroffenen in den einzelnen Beratungsstellen. „Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass es aufgrund der aktuellen Situation mehr geworden ist“, sagt Heimberg. „Stressfaktoren wie die Bedrohung des Arbeitsplatzes, Kurzarbeit und finanzielle Engpässe wirken sich auf Gewaltdynamiken aus und verstärken diese.“

Deutlicher Anstieg an Anfragen

Die „Nummer gegen Kummer“, ein bundesweites Netzwerk telefonischer und digitaler Beratungsangebote des Deutschen Kinderschutzbundes, hat im März einen deutlichen Anstieg an Anfragen verzeichnet. So fanden nach Angaben der Hilfehotline beim Elterntelefon 22 Prozent mehr Beratungen statt als im Vormonat. Bei der Chat-Beratung von Kindern und Jugendlichen lag der Anstieg der Anfragen bei 26 Prozent. Eine deutliche Zunahme von Beratungen zur häuslichen Gewalt sei laut Informationen der „Nummer gegen Kummer“ zu dem Zeitpunkt nicht verzeichnet worden.

Für 2019 hat die Kriminalstatistik fast 16.000 Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder registriert, eine Zunahme um neun Prozent im Vergleich vom Vorjahr. Außerdem gab es mehr als 4000 Fälle von Misshandlungen, ein Rückgang von zwei Prozent, sowie 122 Tötungsdelikte, ein Rückgang von 18 Prozent.

Mädchen und junge Frauen, die bereits den Weg zu Schattenriss gefunden haben, seien auch während strenger Corona-Maßnahmen betreut worden, sagt Heimberg. „Wir haben einen groben Rahmen von 25 Beratungsstunden, je nachdem, wie unterstützend das Umfeld ist, wie gravierend die Folgen sind und mit welchen Themen die Mädchen kommen.“ Während des Lockdowns hätten die Fachkräfte von Schattenriss online und telefonisch weiterberaten, anschließend seien die Beraterinnen auf Spaziergänge umgestiegen. Das Jungenbüro habe auf Telefon- und Videoberatungen umgestellt, sagt Volker Mörchen.

Um diese Angebote wahrnehmen zu kommen, brauchen Kinder und Jugendliche Unterstützung. „Kein Kind kann sich alleine schützen“, sagt Heimberg. Es brauche Erwachsene, die für das Thema sensibilisiert sind, Auffälligkeiten bemerken und dann tätig werden. Am besten in einem Netzwerk, sagt die Fachberaterin: „Wenn Erwachsene eine Vermutung haben, und sei es auch nur ein Bauchgefühl, oder unsicher sind in der Bewertung einer Vermutung, sind wir dafür da“, sagt Heimberg. „Wir machen mit Angehörigen oder Fachkräften eine Abklärung. Wir sammeln Informationen, sortieren, geben Einschätzung und geben dann auch Hilfestellung und Unterstützung.“

Zur Sache

Verschärfung des Strafrechts

Wie berichtet, hatte die CDU das Thema Kindesmissbrauch mit einer Aktuellen Stunde in die Bremische Bürgerschaft eingebracht. Die Christdemokraten fordern, dass Bremen mehr Einsatz für den Kinderschutz zeigt und setzen sich für härtere Strafen ein.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat Ende August den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder veröffentlicht. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem die Verschärfung des Strafrechts vor. So soll der Grundtatbestand der sexualisierten Gewalt gegen Kinder künftig ein Verbrechen sein mit einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe.

Bisher war es ein Vergehen mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren. Außerdem sind Änderungen in den Punkten Prävention und die Qualifizierung der Justiz sowie eine effektive Strafverfolgung vorgesehen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hatte im Juli ein Reformpaket vorgestellt, das in diesem Gesetzesentwurf umgesetzt werden soll.