Ist bei Bremen Olé 2019 nicht dabei: Mickie Krause. (imago images / STAR-MEDIA)

Am kommenden Samstag, 20. Juli, verwandelt sich die Bürgerweide in eine Ballermann-Hochburg. Bremen Olé steht wieder an, rund 15.000 Zuschauer werden erwartet. Die alljährliche Open-Air-Sause gehört zu den größten Schlagerpartys im Norden. Mit dabei sind Stars wie Mia Julia, Michael Wendler und Oli P.

Eine bekannte Größe der Szene fehlt allerdings, der in den vergangenen Jahren zu den Top-Acts bei Bremen Olé zählte: Mickie Krause. Die Besucher müssen am Samstag also auf Klassiker wie "Reiß die Hütte ab!", "Schatzi schenkt mir ein Foto" oder "Nur noch Schuhe an" verzichten. Auch die Macher der Sixdays 2019 hatten den Sänger in ihrem Programm nicht berücksichtigt.

Warum fehlt der 49-Jährige bei der diesjährigen Schlagerparty? "Mickie Krause wurde für Bremen Olé nicht gebucht, da er an diesem Tag nicht verfügbar war", heißt es vonseiten des Veranstalters auf Nachfrage des WESER-KURIER. Das Management des Künstlers klärt auf: Krause befinde seit Anfang der Woche für vier Wochen mit seiner Familie im Urlaub.

