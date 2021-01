In Halle 7 auf der Bürgerweide befindet sich das Impfzentrum der Stadt Bremen. Anfangs wurden dort ausschließlich Pflegekräfte geimpft. (Christina Kuhaupt)

„Natürlich lasse ich mich impfen! Weil...“ - mit diesen Worten beginnen die Statements von Bremerinnen und Bremern. Sie erklären in zwei Sätzen, warum sie sich gegen Covid-19 impfen lassen werden – sobald sie an der Reihe sind.

Die Kampagne, die an diesem Dienstag mit dem Hashtag #CoronaimpfungNaKlar in den sozialen Netzwerken startet, wurde von Privatpersonen aus unterschiedlichen Bereichen gegründet. Einer der Initiatoren ist der Mediziner und Uni-Professor Norbert Schmacke, sein Statement: „Natürlich lasse ich mich impfen! Weil ich der Wissenschaft vertraue“.

Mehr zum Thema Experten der Gesundheitsbehörde Antworten auf Leser-Fragen zur Corona-Impfung Der WESER-KURIER hat Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, ihre Fragen zur Corona-Impfung zu stellen. Experten der Gesundheitsbehörde haben sie beantwortet. mehr »

Auch wenn aktuell noch die AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) sowie der Lockdown wichtig seien, eröffne die Impfung den Weg zurück in das normale Leben, heißt es auf der Internetseite www.CoronaimpfungNaKlar.de. „Wir rufen darum dazu auf, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Die Impfung für alle ist eine Mammutaufgabe und gerade am Anfang müssen Prioritäten gesetzt werden – für Ältere, für Kranke, für Pflege- und ärztliches Personal, die unter hohem Risiko stehen“, so Schmacke.

Durch die Impfung und Schutzmaßnahmen könnten alle konkret dazu beitragen, dass immer weniger Menschen an Covid-19 erkranken. Die persönlichen Statements sollen auch gerade Menschen, die unsicher seien, die Angst vor der Impfung nehmen, sagt Hajo Zeeb, Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, BIPS. Sein Statement: „Natürlich lasse ich mich impfen! Weil das der einzige Weg aus der Pandemie ist.“

In Bremen wurden zunächst Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen geimpft. Seit vergangener Woche werden auch Termine an über 80-Jährige vergeben, die nicht in einer Einrichtung leben.

Weitere Informationen

Die Kampagne startet an diesem Dienstag offiziell um 12 Uhr. Unter dem Hashtag #CoronaimpfungNaKlar können Bürgerinnen und Bürger auf allen sozialen Netzwerken erzählen, warum sie sich impfen lassen wollen. Dazu reicht es, ein Foto mit dem Spruch „Natürlich lasse ich mich impfen! Weil…“ unter dem Hashtag #CoronaimpfungNaKlar zu posten, teilen die Veranstalter mit.