Morgens einfach nicht in die Schule gehen? Viele Schülerinnen und Schüler machen das in Bremen nicht aus Unlust, sondern weil sie erkrankt sind. (Arno Burgi/dpa)

Wer regelmäßig den Unterricht sausen lässt, wird als Schulmeider bezeichnet. Knapp 1159 Fälle in Bremen und 209 in Bremerhaven waren im Schuljahr 2017/18 bei den vier Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren, genannt Rebuz, gemeldet. Das geht aus einem Bericht des Bildungsressorts hervor, der in einer Deputationssitzung im Februar 2019 auf der Tagesordnung stand. Aktuellere Zahlen, sagt Ressortsprecherin Annette Kemp, liegen nicht vor.

Aus Sicht von Stefanie Höfer, Leiterin des Rebuz West, haben derart hohe Zahlen auch aktuell noch Bestand: Alleine in ihrem Zuständigkeitsbereich seien 250 Schulmeider gemeldet. Sie geht davon aus, dass es damit in ganz Bremen zwischen 1000 und 1200 Schülerinnen und Schüler gibt, die über einen längeren Zeitraum die Schule schwänzen. Insgesamt besuchten 2019 53.980 Kinder und Jugendliche die allgemeinbildenden Schulen in Bremen. Gravierende Unterschiede in den Stadtteilen schließt Höfer aus: „Die Krise bei Kindern ist überall die gleiche.“ Behördensprecherin Kemp hingegen sagt, die Zahlen seien mit Vorsicht zu genießen: Hinter mehreren Meldungen verstecke sich manchmal dieselbe Person.

Dunkelziffer nicht greifbar

Auch wenn ein Vergleich aus Sicht der Behörde nur bedingt möglich ist, waren ähnliche Erhebungen aus den vergangenen Jahren niedriger ausgefallen. 699 Kinder galten 2015/16 als Schulmeider, 968 im Schuljahr 2016/17. Inwiefern es eine Dunkelziffer gibt, ist aus Sicht des Bildungsressorts kaum festzustellen. Grundsätzlich gilt: Nur Schülerinnen und Schüler, die länger als sechs Wochen unentschuldigt dem Unterricht fern geblieben sind, werden in dieser Statistik erfasst. Erst dann werden sie von den Schulen an ein Rebuz weiterverwiesen. Davor sollen die Schulen versuchen, zu den Meidern durchzudringen, so sieht es ein Leitfaden der Bildungsbehörde vor. Damit sind die Lehrkräfte angehalten, zunächst Kontakt zu den Erziehungsberechtigten und den Schwänzern herzustellen. Erst ab dem vierten unentschuldigten Fehltag muss der Fall an unterschiedliche Fachdienste gemeldet werden, um an die Kinder oder Jugendlichen ranzukommen. Fruchtet das nach sechs Wochen nicht, wird der Fall an ein Rebuz überstellt.

Programme für diese Jugendlichen gibt es viele. Eine aktuelle Übersicht lag bereits in dieser Woche für eine Sitzung der Sozialdeputation vor, das Thema wurde allerdings vorerst ausgesetzt. Darin heißt es, dass in den verschiedenen Schulmeiderprojekten meist acht bis zehn Kinder und Jugendliche aufgenommen werden, die Verweildauer betrage in der Regel ein Jahr. Die Ausgestaltung der Projekte reicht von der Farmschule Ohlenhof bis zum Fahrradpark Tenever, sie haben also eine sehr unterschiedliche Ausrichtung. Was sie eint, ist ein Grundgedanke: Auch wenn die Durchsetzung der Schulpflicht wichtig ist, sollen in den Projekten vielmehr die Ursachen dafür gefunden und mit den Jugendlichen gemeinsam angegangen werden. Das Alter der Schülerinnen und Schüler spielt dabei eine entscheidende Rolle: Während es laut Sozialressort bei Kindern der Sekundarstufe I erklärtes Ziel ist, dass sie regelmäßig den Unterricht besuchen, sollen Jugendliche mit den Programmen an einen Schulabschluss herangeführt werden.

Gründe für Schulabsentismus sind vielfältig

Was aus dem Bericht ebenfalls hervor geht, sind die verschiedenen Arten von sogenanntem Schulabsentismus, wie der Fachbegriff lautet. Dazu zählen zum einen absichtliche Abwesenheit, also Schwänzen, zum anderen Schulmüdigkeit oder sogar Schulangst. Letzteres ist Angst, von den Eltern getrennt zu sein, Angst vor dem Schulweg oder Angst vor schlechten Noten sowie Versagen im Unterricht. Zudem verzeichnet die Behörde auch Fälle, in denen Eltern ihre Kinder daran hindern, in die Schule zu gehen, sei das durch Nachlässigkeit oder bewussten Schulentzug.

Im Bericht des Sozialressort heißt es, derartige Verhaltensmuster seien durch „verschiedenste Risikofaktoren begründet“, jeder Fall sei deshalb einzigartig. Eine Datenerhebung ergibt aber laut dem Bericht, dass gesundheitliche oder Drogenprobleme, Vernachlässigung in der Familie und Gewalterfahrungen oft dazu führen, dass Kinder oder Jugendliche nicht zur Schule gehen. Noch vor einigen Jahren, heißt es in dem Deputationspapier, sei ein großer Teil der Meider meist wegen sogenannter Schulunlust zuhause geblieben. Welcher Anteil von ihnen inzwischen mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, ist unklar.

Mehr zum Thema In 124 Fällen Bußgelder verhängt Bußgeld für Schulschwänzer Wie viele hartnäckige Schulschwänzer gibt es in Bremen? Der Senat hat darauf nur eine Teilantwort. ... mehr »

„Es gibt einen großen Wandel“, sagt Rebuz-Leiterin Höfer. Immer öfter seien Schulmeider von nachhaltigen Problemen wie psychischen Störungen oder anderen Erkrankungen betroffen. Ihnen falle es schlichtweg schon schwer, morgens aus dem Bett aufzustehen. Schon ein Fünftel der Erstklässler werde bei der Schuleingangsuntersuchung mit psychischen Problemen diagnostiziert, knapp die Hälfte davon sei therapeutisch relevant. Dass diese Kinder dann später die Schule mieden, sei nicht unwahrscheinlich. Aus ihrer Sicht muss deshalb das Hilfesystem in der gesamten Stadt für Schulmeider wesentlich besser aufgestellt werden. „Wir produzieren gesellschaftliche Schwierigkeiten und haben nichts entgegen zuhalten.“