Eine Ernährungsumstellung hin zu mehr Obst und Gemüse könnte für viele eine Chance sein, sich gesünder zu ernähren. Ob es aber Veganismus sein muss, darüber ist sich die Ernährungsmedizinerin Maria Ahluwalia nicht sicher. (Jens Büttner/dpa)

Marie Ahluwalia: Eine gesunde Ernährung sieht erst einmal für alle Menschen ähnlich aus: Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe, sowie Mikronährstoffe. Ändern tun sich nur die Quellen der Lebensmittelauswahl. Bei einer rein pflanzlichen Ernährung muss beispielsweise geplant werden, welche Lebensmittel die Proteinquelle darstellen.

Proteine können bei einer ungeplanten Ernährungsweise problematisch werden. Allerdings ist es nicht unmöglich, den Bedarf zu decken. Gut eignen sich zum Beispiel Hülsenfrüchte, oder Produkte, die aus Hülsenfrüchten gemacht sind. Aber auch möglichst unverarbeitete Sojaprodukte wie Tofu oder Tempeh.

Solche Produkte sollten vermieden werden, weil sie zu verarbeitet sind. Viele bekommen Magen-Darm-Probleme durch diese Ersatzmittel.

Marie Ahluwalia ist Ernährungsmedizinerin. (Marie Ahluwalia)

Bei jeder Art der Ernährung, sei es nun vegane, vegetarische oder Mischkost, gibt es durch Fehlernährung Mangelerscheinungen. Oftmals sind bei einer veganen Ernährung zum Beispiel Kalzium, Eisen, Jod, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und die B-Vitamine, vor allem B12, problematisch.

So pauschal kann man das nicht beantworten, das kommt immer auf den individuellen Gesundheitszustand an. Allerdings finden sich die meisten Stoffe in ähnlicher Form auch in pflanzlichen Lebensmitteln. Das einzige, dass wirklich ergänzend zu sich genommen werden muss, ist Vitamin B12.

Sehr extrem sind die Auswirkungen eines längeren Mangels auf das Nervensystem, aber auch die Vorboten wie andauernde Müdigkeit sind eine Mangelerscheinung. Die B-Vitamine per se sind sehr wichtig für den Körper. Am besten nimmt man deshalb direkt ein Vitamin-B-Komplex-Präparat.

Das kann ich leider nicht beantworten. Nicht einmal Evolutionsbiologen sind sich einig darüber. Was aber wissenschaftlich erwiesen ist, sind die „Blue Zones“. Das sind Zonen auf der Welt, in denen die Bevölkerung besonders gesund ist und besonders lange lebt. Diese Bevölkerungen essen besonders pflanzenbasiert.

Das ist sehr interessant. Wenn man immer Fleisch gegessen hat und dann plötzlich vegan kocht, ist genau das der Fall. Viele wissen nämlich nicht, wie sie ihre Mahlzeiten idealerweise zusammenstellen sollten. Macht man eine geplante vegane Ernährungsweise und setzt sich dementsprechend mit der Zusammensetzung von Proteinen, Ballaststoffen, Kohlenhydraten und Fetten auseinander, dann wird man sehr wohl satt.

Gerade weil wir in Deutschland so viele energiereiche Lebensmittel wie Fleisch- und Milchprodukte verzehren, haben wir das Problem, dass wir zu viele Kalorien zu uns nehmen. Eine Ernährung, die reich an Obst, Gemüse und Vollkornprodukten ist, hilft dabei, Gewicht zu kontrollieren.

Ersetze ich den Proteinlieferanten Fleisch durch Hülsenfrüchte, kann ich viele Kalorien einsparen. Kichererbsen und andere Hülsenfrüchte haben nämlich doppelt so viele Proteine wie Getreide. Ergänzend zu den Hülsenfrüchten können auch Nüsse ein guter Proteinlieferant sein.

Ja, das stimmt. Trotzdem macht es Sinn, beide Proteinquellen zu kombinieren. Das heißt aber nicht, dass Normalgewichtige anfangen sollten, übermäßig viele Nüsse zu essen. Dafür haben sie zu viele Kalorien.

Viele Menschen glauben, dass Veganisums entweder ungesund oder sogar besonders gesund ist. Das stimmt beides nicht. Verarbeitete vegane Produkte haben oftmals viel Zucker. Alle lieben neuerdings Bananenbrot und Agavensirup oder Energyballs – das alles ist vegan, super gesund aber deshalb trotzdem nicht.

Genau. Ich kann mich vegan ebenso ungesund oder gesund ernähren wie mit Mischkost.

Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Ich möchte mich mit meiner Einschätzung auf eine Studie der Harvard Medical School beziehen. Soja beinhaltet Isoflavone. Das sind Pflanzenstoffe, die eine östrogenähnliche Wirkung haben. Diese Wirkung ist aber sehr gering und man weiß auch, dass die Isoflavone eher als Blocker denn als ein Weiterleiter fungieren.

Inzwischen weiß man, dass Isoflavone förderlich in besonders östrogenreichen Lebensabschnitten sind. So kann es zum Beispiel gegen Hitzewallungen in der Menopause helfen. Auch in der Bekämpfung von Krankheiten wie Brustkrebs könnte Isoflavon eine Rolle spielen. Soja in einem normalen Umfang zu essen ist aber definitiv gesund, wenn nicht sogar gesundheitsfördernd.

Auf jeden Fall ist Misosuppe mit Tofuwürfeln okay. Ich würde sagen, bis zu zwei Portionen Soja können am Tag problemlos konsumiert werden.

Der Isoflavongehalt variiert zwischen den verschiedenen Produkten: In fermentierten Produkten ist besonders viel drin, in verarbeiteten Produkten wie Würstchen oder Schnitzel ist fast nichts mehr von den Pflanzenstoffen enthalten.

Ich würde sagen, dass eine rein pflanzliche Ernährung ursprünglicher ist, als die Art und Weise, wie wir uns in westlichen Zivilisationen heute ernähren. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit aber letztlich in der Mitte. Ob die letzten zehn Prozent der täglichen Nahrung am Ende auch pflanzlich sein müssen, sodass Menschen vegan leben, um Gesund zu sein, das weiß ich nicht.

Wir haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.

Weil in dieser Dokumentation richtige Aspekte mit sehr überzogenen Aspekten kombiniert werden. So kann kein Laie mehr differenzieren, was jetzt stimmt und was nicht stimmt. Außerdem werden auch hier drei Säulen des Veganismus zusammengeworfen, obwohl es eigentlich um das Thema Gesundheit geht.

Es gibt auf der einen Seite die gesundheitlichen Aspekte, die für die Ernährungsform sprechen, es gibt aber auch klimapolitische und moralische Erwägungen, die Menschen dazu bringen, sich vegan zu ernähren.

Zur Person

Dr. Marie Ahluwalia ist Medizinerin, die sich im Bereich Ernährungsmedizin weitergebildet hat und heute ausschließlich mit der Beratung beschäftigt. Sie ist Mitglied des Netzwerkes Ernährungs-therapie.net, dem nicht nur Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der pflanzenbasierte Ernährung angehören. Beratungsmöglichkeiten gibt es unter anderem auch für die Themenbereiche Übergewicht oder Lebensmittelunverträglichkeiten.