Rund 32 Millionen Menschen nutzen Whatsapp in Deutschland. (Rainer Jensen)

„Schleppen, ziehen, zurren: Der Aufbau des großen Breminale-Festzelts ist ein Kraftakt. Am Freitag wurde der rot-weiße Blickfang errichtet. Hier ein paar Eindrücke.“ So lautete die erste Nachricht, die wir im Juli 2016 an Sie über unseren Whatsapp-Service verschickt haben. 2160 haben wir seit Juli 2016 an Sie gesendet. Darin ging es um Nachrichten aus Bremen und umzu, Servicethemen aus der Stadt und manchmal haben wir Sie auch um Unterstützung gebeten. Daraus sind Ratgeber, Fotostrecken und Artikel entstanden – und Sie wussten immer, was in der Stadt gerade passiert und wichtig ist.

Nun – zum 7. Dezember – stellen wir den Whatsapp-Service ein. Das Tochter-Unternehmen von Facebook führt ab dem Tag eine neue Richtlinie ein, die es verbietet, Newsletter über den Messenger-Service zu verschicken. Mit dem Verbot will Whatsapp den „familiären Charakter“ der Plattform stärken „und den Nutzer vor Missbrauch schützen“, heißt es in einer Mitteilung.

Ergänzung zu weiterhin bestehenden Kanälen

Unser Whatsapp-Service war stets eine Ergänzung zu unseren weiteren Kanälen. Dort informieren wir Sie natürlich weiterhin in gewohnter Qualität über Themen aus Bremen, der Region, Deutschland und der Welt. Auf unserer Facebook-Seite erhalten Sie täglich eine Auswahl hauptsächlich bremischer Themen. Unser Twitter-Kanal dient in erster Linie als Nachrichtenfeed, wo Sie alle wichtigen Informationen erhalten – nicht selten versorgen wir Sie dort auch mit Videoschnipsel von Veranstaltungen Menschen, die wir zu verschiedenen Themen befragt haben. Auch auf Instagram informieren wir Sie vornehmlich über Themen aus Bremen und umzu, dabei steht häufig auch eine ansprechende Bildsprache im Vordergrund. Doch Sie erhalten auch viele Videos, dazu auch kürzere Schnipsel. Zusätzlich entwickeln wir uns immer weiter und werden auch zukünftig diverse Kanäle nutzen, um Sie zu informieren. Dabei arbeiten wir auch an einer Lösung, um den Messenger-Service zu ersetzen.

Die Entscheidung, den Dienst einzustellen, wollen wir zum Anlass nehmen, um Sie zu fragen, wie wir Sie am besten erreichen. Wo und wann wollen Sie Nachrichten, Service-Themen und weitere Artikel von uns erhalten?

Schreiben Sie uns eine Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de.