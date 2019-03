Herbert Grönemeyer ist in Bremen zu Gast. (Axel Heimken / dpa)

Heil besucht Socium

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) besucht das Forschungszentrum Sozialpolitik (Socium) an der Uni Bremen.

Werder gegen Schalke

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt glaubt vor dem Spiel gegen den kriselnden FC Schalke 04 an diesem Freitag um 20.30 Uhr nicht an einen Vorteil für seine Mannschaft.

Vorstellung des Jahresberichts

Die Handelskammer stellt ihren Jahresbericht 2018 mit dem Titel „Engagement, Expertise, Erfahrung“ vor.

Tipp des Tages: Herbert Grönemeyer fragt: Wann ist ein Mann ein Mann?

Nach der erfolgreichen „Dauernd Jetzt“-Tour 2016 ist Herbert Grönemeyer derzeit wieder mit seiner Band unterwegs und kommt nach Bremen. Insgesamt hat er 13 Auftritte in den großen Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf seinem Zettel. Mit einem Konzert in Kiel startet Grönemeyer am Dienstag seine Deutschlandtournee, nun kommt er nach Bremen.

Auf der Songliste des 62 Jahre alten Musikers standen bei den bisherigen Auftritten neben zahlreichen Songs seines jüngsten Platin-Albums „Tumult“ auch alte Erfolgstitel. Konzertbesucher bekommen also mit großer Wahrscheinlichkeit in der ÖVB-Arena Stücke wie „Männer“, „Flugzeuge im Bauch“ oder „Vollmond“ zu hören.

Freitag, 8. März, ab 20 Uhr, in der ÖVB-Arena, Findorffstraße 101.

Kopf des Tages: Helen Schneider

In ihren wilden Jahren war Helen Schneider das „Rock'n'Roll“-Gypsy, inzwischen hat sich die gebürtige New Yorkerin schon lange als Chanteuse von Muscial- und Jazzsongs einen Namen gemacht. Am Freitag steht die 57-Jährige mit der markanten Stimme als Solistin auf der Bühne der Glocke, beim Benefizkonzert der Bremer Philharmoniker für den Bürgerpark.