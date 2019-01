Die Bluesanovas werden als Geheimtipp in Sachen Livemusik gehandelt. (fr)

Testspiel in Südafrika

Werder Bremen absolviert während seines Trainingslagers in Johannesburg ein Testspiel gegen Bidvest Wits. Am 19. Januar steigt Werder mit einem Auswärtsspiel gegen Hannover 96 wieder ins Bundesliga-Geschehen ein.

Autos in Geschenkpapier

Die Bürgerinitiative „Platz da!“ und der ADFC Bremen packen illegal ­parkende Autos in Findorff in Geschenkpapier ein.

Umfrage zur Pflegesituation

Die Arbeitnehmerkammer Bremen stellt die Ergebnisse einer Umfrage unter Beschäftigten in der Pflege vor.

SPD-Jahresauftakt

Die SPD Bremen veranstaltet ihren Jahresauftakt. Mit dabei sind die Vorsitzende der Bremen-SPD, Sascha Karolin Aulepp, Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und die stellvertretende Parteivorsitzende und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer.

Tipp des Tages

Die junge Blues ’n’ Boogie-Band The Bluesanovas gilt als Geheimtipp in Sachen Livemusik. 2015 gegründet, verschaffte sich die Gruppe 2016 beim Hildesheimer Blues­festvial sowie im Jahr darauf beim Blue-Wave-Festival auf Rügen Aufmerksamkeit. Spätestens seit der 90. Ausgabe der ­„Bluesnews“ haben sie sich als essentieller Teil der Nachwuchsbands einen Namen in der deutschen Bluesszene gemacht.

Ihr Debütalbum „The Bluesanovas“ erschien im Vorjahr unter dem Label Timezone. Die Akteure der Bluesanovas sind Filipe Henrique (Gitarre, Gesang), Philip Heermann (Harmonika, Gesang), Nico Dreier (Piano/Hammond-Orgel), Bassist Nikolas Karolewicz und Philipp Dreier am Schlagzeug. Freitag, 11. Januar, 19.30 Uhr, Pusta-Stube, Oberblockland 5

Kopf des Tages

Armin Petras ist seit dieser Spielzeit Hausautor und -regisseur am Theater Bremen und feiert mit „Lulu ‒ ein Rock-Vaudeville“ Premiere. Er hat in Berlin Regie studiert, hat unter anderem in Kassel, Frankfurt, am Maxim-Gorki-Theater in Berlin gewirkt. Bis Sommer 2018 war er Intendant am Schauspiel Stuttgart. Unter dem Pseudonym Fritz Kater schreibt ­Petras zudem Theaterstücke.