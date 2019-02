Sonne pur und Temperaturen bis 17 Grad werden am Mittwoch erwartet. Damit dürfte der Start der Freiluftsaison an der Schlachte in diesem Jahr so sonnig und warm ausfallen, wie lange nicht. (Christina Kuhaupt)

Schlachte startet in die Saison

Sonne pur und Temperaturen bis 17 Grad werden am Mittwoch erwartet. Damit dürfte der Start der Freiluftsaison an der Schlachte in diesem Jahr so sonnig und warm ausfallen, wie lange nicht. Den Startschuss geben die Gastronomen und Schlachte-Nixe Lilly um 11 Uhr.

Die Bürgerschaft tagt

Im Landtag geht es am Mittwoch unter anderem um die Situation der Hebammen, die Einstufung von Ländern wie Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer und die Zukunft des Offshore-Terminals Bremerhaven (OTB).

Messerattacke in Bremerhaven

Die Bremer Staatsanwaltschaft wirft zwei 29-Jährigen vor, einen Mann in Bremerhaven in dessen Auto angegriffen zu haben. In dem Verfahren wegen versuchten Totschlags werden ab 9 Uhr die Plädoyers erwartet.

Kopf des Tages

Großer Andrang in der Oberen Rathaushalle: Zum Jahresempfang des Sports werden an diesem Mittwoch 350 Teilnehmer erwartet. Sportstaatsrat Jan Fries wird über 100 Bremer Sportler auszeichnen, die alle im Jahr 2018 Spitzenplatzierungen bei Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften errungen haben. Erstmals sind auch Sportler der Special Olympics dabei, die eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille errungen haben. Moderiert wird der Abend von Helke Behrendt, Vizepräsidentin des Bremer Landessport-Bundes.

Tipp des Tages

Das „Tingvall Trio“ präsentiert bei den Glocke Jazznights sein aktuelles Album „Cirklar“. Seit einigen Jahren erlebe das Jazz-Trio in der kammermusikalischen Besetzung Schlagzeug, Bass und Klavier eine Renaissance, teilt die Glocke mit. Eines der in diesem Genre Maßstäbe setzenden Ensembles sei das „Tingvall Trio“, 2003 gegründet. Das Ausdrucksspektrum des Trios ergebe sich aus den Herkunftsländern seiner Mitglieder: Pianist und Komponist Martin Tingvall kommt aus Schweden, Bassist Omar Rodriguez Calvo aus Kuba und Schlagzeuger Jürgen Spiegel aus Deutschland. Mehrfach ausgezeichnet für ihren Jazzsound mit Rock-, Pop- und Klassikanleihen sei das Trio mittlerweile auch in der internationalen Jazzszene bekannt: Mittwoch, 27. Februar, um 20 Uhr im Konzerthaus Glocke an der Domsheide.