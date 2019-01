In der Nord- und Ostsee müssen in den nächsten Jahren mehrere Offshore-Windparks zurückgebaut werden. (INGO WAGNER/dpa)

Forschungsprojekt startet

In der Nord- und Ostsee müssen in den nächsten Jahren mehrere Offshore-Windparks zurückgebaut werden. Auf Grund mangelnder Erfahrungen steht die Branche vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das von der Hochschule Bremen geleitete Projekt mit 1,1 Millionen Euro, für das an diesem Mittwoch der Startschuss fällt.

Vorstellung des „Bootschafters“

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger blickt auf das Jahr 2018 zurück und stellt ihren neuen ehrenamtlichen „Bootschafter“, den Surfprofi Bernd Flessner, vor.

Diskussion über Studiengang

In der Bremischen Bürgerschaft wird über die Einführung eines Medizinstudiengangs in Bremen diskutiert.

Grund sind der Ärztemangel und die bundesweit zu geringe Zahl an Studienplätzen für angehende Mediziner. Die neue Medizinerausbildung könnte nach Plänen des Gesundheitsressorts im Wintersemester 2022/23 starten. Die Bürgerschaft könnte im Februar oder März über das weitere Vorgehen entscheiden.

Kopf des Tages

Seit 2005 sitzt Sevim Dagdelen bereits für die Linkspartei im Bundestag. Dort ist die gebürtige Duisburgerin Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Seit dem vergangenen August engagiert sie sich bereits in der Sammlungsbewegung „Aufstehen“. In einem Spiegel-Artikel erklärte Dagdelen ihre Unterstützung, bevor die Bewegung offiziell gegründet wurde. Sie schreibt, dass „Aufstehen“ notwendig und sinnvoll sei, um eine zersplitterte und schwache Linke wieder in die Offensive zu bringen. An diesem Mittwochist sie bei den „Aufstehen“-Anhängern in Bremen zu Gast und spricht um 19 Uhr im Bürgerzentrum Neue Vahr.

Tipp des Tages

Der kanadische Songschreiber Sam Vance-Law stellt im Lagerhaus sein Debütalbum „Homotopia“ vor. Mit dem Album sei Vance-Law ein schwules Manifest und ein musikalisches Wunderwerk gelungen, kündigen die Veranstalter an. Stilistisch sei es zu gleichen Teilen im klassischen Folk wie in der Klassik beheimatet. Der homosexuelle Musiker Vance-Law bereite darin schwule Themen mit einer von bitterem Sarkasmus über strahlendes Glück bis zu tiefer Traurigkeit rangierenden Gefühlspalette auf. Geboren ist Vance-Law in Edmonton/Kanada. Als er vier war, zog die Familie ins englische Oxford. Bereits die Mutter spielte Klavier und Bratsche, und auch der kleine Sam begann mit vier Jahren Bratsche und später Geige zu lernen: Mittwoch, 16. Januar, um 20 Uhr im Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19.