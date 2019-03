In einer Ausstellung an diesem Montag zeigen sechs Architekturbüros, welche Ideen sie für die Gestaltung des Kaffeequartiers (Foto) haben. (Roland Scheitz)

Gegen Judenfeindlichkeit

Auch in Bremen wird die „Woche der Brüderlichkeit“ gefeiert. Um 16 Uhr hält Benediktinerpater Nikodemus Schnabel einen Gastvortrag zum Thema „Gemeinsam gegen Judenfeindschaft“ in der Oberen Rathaushalle. Er ist unter anderem Seelsorger für deutschsprachige Katholiken in Israel und Palästina.

Preis für Nachbarschaftshilfe

Die SPD-Fraktion hat in diesem Jahr erstmals einen Nachbarschaftspreis ausgelobt. Die Auszeichnung wird im Plenarsaal der Bürgerschaft an eine Initiative und eine Einzelperson vergeben.

Wettbewerb zum Kaffeqaurtier

Der Wettbewerb ist zwar entschieden, nun werden die Ideen von sechs Architekturbüros für das Kaffeequartier in der Überseestadt aber noch einmal in einer Ausstellung gezeigt. Die Schau im Bauressort (Contrescarpe 72) wird am Abend eröffnet.

Spanische Klänge einer Gitarrenlegende

Konzert Zirpende Zikaden, Kastagnettengeklapper und das sanfte Wehen eines heißen südländischen Windes – wie schon in seinem Kassenschlager „Carmen“ experimentierte Komponist Georges Bizet auch in den berühmten „L’Arlésienne“-Suiten mit spanischem Kolorit. Für das Orchester aus Sevilla erweisen sich diese Klänge und Rhythmen als wahres Heimspiel.

Wenn dann noch Gitarrenlegende Pepe Romero zwei spanische Repertoire-Klassiker beisteuert, ist der Konzertausflug in südliche Gefilde perfekt. Romero macht sich selbst ein nachträgliches Geschenk zu seinem 75. Geburtstag, den er am 8. März feierte. Der Gitarrist spielt mit dem Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Montag, 11. März, 20 Uhr, in der Glocke, Großer Saal, Domsheide 4

Kopf des Tages

Die Bremer Seemannsmission freut sich stets über Besuch – an diesem Montag empfängt der Vorsitzende Arendt Hindriksen den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Martin Günth­ner (SPD), in den erst vor Kurzem bezogenen neuen Räumen im Lichthaus Use Akschen im Gröpelinger Hafengebiet. Hindriksen stellt die Arbeit der Mission und neu eingerichtete Informationstechnologie in den Klub-Räumen vor – die der Senator mit 10 000 Euro bezuschusst.