Die Seenotretter (hier ein Bild aus Cuxhaven aus dem Jahr 2015) stehen am Sonntag in Bremerhaven im Mittelpunkt. (INGO WAGNER/dpa)

Tag der Seenotrettung

360 Menschen haben die Mitarbeiter der Deutschen Seenotrettung im vergangenen Jahr im Seegebiet im Norden gerettet. Der Einsatz der Hilfskräfte soll an diesem Sonntag ab 10 Uhr an der Seebäderkaje (Willy-Brandt-Platz 1) am Tag der Seenotrettung im Fokus sehen. Besucher haben dort die Chance, die Bremerhavener Mannschaft kennenzulernen oder bei einer Tochterbootfahrt dabei zu sein.

Bummeln auf der Bürgerweide

Auf der Bürgerweide können Besucher beim sonntägliche Flohmarkt zwischen 4 und 14 Uhr nach gebrauchten Schätzen suchen.

Astronomische Rekorde

Im Olbers-Planetarium können Kinder ab 14 Uhr bei der „Großen Show der Rekorde“ viele Details über das All lernen.

Mehr zum Thema Kontrolle auf dem Sonntagsflohmarkt Fahrräder und Teppiche im Visier Damit Anbieter beim Sonntagsflohmarkt auf der Bremer Bürgerweide nicht über die Stränge schlagen, ... mehr »

Kopf des Tages: Corinna Reynolds

Die deutsch britische Sopranistin studierte Gesang und Klavier. Schon während des Studiums wirkte sie mehrfach solistisch in CD- Produktionen mit. Seitdem ist Corinna Reynolds als freischaffende Künstlerin und Musikpädagogin tätig. Am diesem Sonntag um 11.30 Uhr präsentiert die Sängerin gemeinsam mit der Bratschistin Balkis Mele und dem Pianisten Nicolai Thein eine Hommage an den Filmkomponisten Michel Legrand in Fockes Pavillon.

Tipp des Tages: Farbrauschen

Sechs Schulklassen haben sich in diesem Jahr an den Bremer Schuloffensive-Projekten in der Weserburg beteiligt. Es wurde geforscht, quergedacht, gelacht, gefunden und erfunden, gemalt, gebastelt und noch vieles mehr. Entstanden sind Collagen, Tesafilm-Filmkinos, Radierungen, Tintenkleksen, kleinere Objekte und Malerei. Diesen Sonntag können sich die Besucher ein letztes Mal anschauen, was die Schüler in den letzten Monaten im Museum vor den Originalen und im Atelier geschaffen haben.

Weserburg, Teerhof 20, Bremen, 11 bis 18 Uhr