Der österreichische Schriftsteller Arno Geiger wird am Montag im Rathaus mit dem Bremer Literaturpreis 2019 ausgezeichnet. Am Sonntag liest er in der Glocke. (Jens Kalaene/dpa)

Zweiter Heimsieg anvisiert

Werders Tischtennis-Herren empfangen den Tabellenletzten TTC indeland Jülich. In der Hinrunde hatten die Bremer mit 3:0 gewonnen. Die Gäste sind im Saisonverlauf bisher ohne Punktgewinn geblieben.

Wasser wird abgestellt

Von 8 bis 16 wird laut Wesernetz das Wasser an der Findorff- und der Thielenstraße abgestellt. Grund sind Kanalbauarbeiten. An der Findorffstraße soll es für die Anwohner eine Wasser-Notentnahmestelle geben.

Ein Polizist „Neben der Spur“

Herr Holm ist Polizist – und zwar ein sehr mürrischer obendrein. Am Sonntagnachmittag (16 Uhr) beweist Comedian Dirk Bielefeldt im Bürgerhaus Vegesack, was es bedeutet, wenn Herr Holm „Neben der Spur“ unterwegs ist.

Kopf des Tages: Jens-Christian Wagner

Was haben die NS-Verbrechen mit unserem heutigen Leben zu tun? Am 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau richtet der promovierte Historiker und Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten den Blick darauf, wieso damals so viele Menschen zu Mittätern wurden – und was das für uns bedeutet. Ab 11.30 Uhr bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Senats am Denkort Bunker Valentin.

Tipp des Tages: Bremer Literaturpreisträger zu Gast in der Glocke

In diesem Jahr wird bereits zum 65. Mal der Bremer Literaturpreis verliehen. Am Vorabend der Festveranstaltung im Rathaus stellen die beiden ausgezeichneten Autoren ihre Werke in einer Lesung dem interessierten Publikum vor.

Der österreichische Schriftsteller Arno Geiger, Preisträger des Bremer Literaturpreises 2019, liest aus seinem 2018 im Hanser-Verlag erschienenen Roman „Unter der Drachenwand“. Den diesjährigen Förderpreis erhält Heinz Helle, der Ausschnitte aus seinem 2018 im Suhrkamp Verlag erschienenen Roman „Die Überwindung der Schwerkraft“ vorträgt. Moderiert wird die Veranstaltung vom Vorsitzenden der Jury des Bremer Literaturpreises 2019, Dr. Lothar Müller. Die Glocke, Kleiner Saal, Domsheide 4/5, Bremen, 18 Uhr