Über einen Zeitraum von gut zwei Jahren hat eine Brandserie Bremerhaven in Atem gehalten. Hier löschen Feuerwehrmänner einen Brandt in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven. (Philipp Overschmidt / dpa)

Anklage wegen Brandstiftung

Über einen Zeitraum von gut zwei Jahren hat eine Brandserie Bremerhaven in Atem gehalten. Nun muss sich ein 22-Jähriger für die mutmaßlichen Taten vor dem Landgericht Bremen verantworten. Er wird beschuldigt, zwischen Januar 2017 und März 2019 in vier Fällen schwere Brandstiftung begangen zu haben. Mehrfach waren in Folge der Brände Bewohner aus den betroffenen Häusern evakuiert worden. Der Prozess in Saal 249 beginnt um 9 Uhr.

Honorarkonsulat feiert

Das britische Honorarkonsulat in Bremen feiert seinen 265. Geburtstag. Ab 17.30 Uhr gibt es eine Festveranstaltung in der Oberen Rathaushalle, zu der Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und der Honorarkonsul des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, Hans-Christoph Enge, eingeladen haben. Die Feier startet mit zwei Dudelsack-Spielern, die am Eingang des Rathauses für die Einstimmung sorgen.

Achte Stadtteil-Oper in Tenever

Ein Ereignis, an dem ganz Tenever mitgewirkt hat, geht an diesem Dienstag und Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem „Grünen Hügel“ über die Bühne: die achte Stadtteil-Oper mit dem Titel „Scheherazades Träume“ des Zukunftslabors der Kammerphilharmonie.

Tipp des Tages: Gleichberechtigung in Ost und West

Film Die Radio-Bremen-Dokumentation „Als Mutti arbeiten ging“ zeigt das Bremer Frauenmuseum im Kino City 46. Begleitet wird die Filmvorführung durch einen Vortrag und eine Diskussion mit der Regisseurin Susanne Brahms von Radio Bremen. In dem Film erzählen drei Generationen Ost und drei Generationen West – Großmutter, Tochter, Enkelin – von ihren Erfahrungen mit der Gleichberechtigung. Vor 70 Jahren wurde die Gleichberechtigung von Frau und Mann im Grundgesetz der BRD und in der Verfassung der DDR festgelegt. Die reale Umsetzung fand in beiden Staaten jedoch sehr verschieden statt. In der DDR wurde die Gleichberechtigung wesentlich zügiger umgesetzt. Nur Hausfrau zu sein, war dort fast peinlich.

Dienstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr im City 46, Birkenstraße 1