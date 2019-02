Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft zum ganztägigen Warnstreik an Schulen in Bremen und Bremerhaven auf. (Felix Zahn/dpa)

Warnstreik an Schulen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft zum ganztägigen Warnstreik an Schulen in Bremen und Bremerhaven auf.

Bundesweite Herstellertagung

Unter dem Motto „So wird ein Schuh draus“ wollen Fachleute aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft beim Herstellerkongress für Arbeits- und Sicherheitsschuhe mit Vertretern von Schuhfabriken und -Importeuren im Haus der Wissenschaft darüber diskutieren, wie sich die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Schuhen verbessern lassen. Laut Bremer Senat ist es bundesweit die erste derartige Veranstaltung.

Europaprojekte in Bremen

Der Präsident des Senats, Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), und die Bevollmächtigte beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit, Staatsrätin Ulrike Hiller, stellen die zentralen europapolitischen Projekte und Aktivitäten im Land Bremen vor.

Kopf des Tages

Friso Schlitte ist bei der Handelskammer Bremen der Herr der Zahlen und Statistiken. Seit fast drei Jahren kümmert er sich darum, dass jedes Quartal für Bremen ein neuer Konjunkturbericht mit der dazugehörigen Ampel erscheint. An diesem Dienstag veröffentlicht die Kammer nun ihre Befragung, wie attraktiv die Unternehmer Bremen als Standort empfinden. Auch daran hat der gebürtige Bremer maßgeblich mitgearbeitet. Ob auch dort alles im grünen Bereich ist, wird sich in dem Bericht zeigen.

Tipp des Tages

In der Reihe „Kirche und Kino“ zeigt das City 46 den Dokumentarfilm „The Human Scale“ von Andreas M. Dalsgaard. Es ist eine internationale Produktion von 2012, an der unter anderem die USA und Dänemark beteiligt waren. Thema des Films ist die Städteplanung dänischer Architekten um Jan Gehl, die auf die Optimierung der Beziehung zwischen gebauter Umwelt und der Lebensqualität der Menschen zielt. Sie wollen die Großstädte vor der Überflutung durch Autos bewahren und Platz für Fußgänger und Radfahrer schaffen. Ihr Ansatz veränderte die Innenstädte. Der Film betrachtet in fünf Kapiteln verschiedene Metropolen der Welt, in denen versucht wird, diese Konzeptionen umzusetzen. Eine Einführung spricht Karl-Heinz Schmid: Dienstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr im Kino City 46, Birkenstraße 1.