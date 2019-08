An diesem Dienstag ist Renate Künast mit Maike Schaefer in der Gemüsewerft zum Thema "Urbanes Gärtnern für eine grüne Stadt von morgen" auf dem Podium. (Karlheinz Schindler/dpa)

Anzeigen per Mausklick

Online eine Anzeige stellen - das dauert nur wenige Minuten. In Bremen gibt es die Online-Wache seit zwei Jahren. Zeit, sich die Entwicklung der Zahlen anzuschauen und Bilanz zu ziehen.

Prozess wird fortgesetzt

Am Landgericht wird der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen versuchten Totschlags fortgesetzt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, an einer Straßenbahnhaltestelle in Bremen im Verlauf eines Streits mehrfach mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen zu haben. Dieser konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Schwerer Raub

Ein Prozess wegen schweren Raubes wird am Landgericht fortgesetzt. Dem 63 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, eine 92 Jahre alte Frau zunächst an einen Sessel gefesselt und dann ausgeraubt zu haben. Entgegen früherer Angaben wird an diesem Dienstag kein Urteil erwartet. Weitere Verhandlungstermine will das Gericht noch mitteilten.

Kopf des Tages

Sie ist neben wenigen anderen das Gesicht der Grünen: Renate Künast. Die 63-Jährige stammt aus einfachen Verhältnissen in Recklinghausen. Ihr Vater war Automechaniker und Fahrer, ihre Mutter Hilfskrankenschwester im Krankenhaus. Künast wurde zunächst Sozialarbeiterin, arbeitete von 1977 bis 1979 in der Männer-Justizvollzugsanstalt in Berlin-Tegel und studierte in Berlin Jura. Als Ministerin unter Gerhard Schröder (SPD) war sie von 2001 bis 2005 für einen Kurswechsel des Agrarministeriums verantwortlich. An diesem Dienstag ist sie mit Maike Schaefer in der Gemüsewerft zum Thema „Urbanes Gärtnern für eine grüne Stadt von morgen“ auf dem Podium.

Tipp des Tages

Hans Werner Olm gastiert mit seinem Programm „Happy Aua“ auf dem Theaterschiff. Der gebürtige Bochumer ging mit Anfang 20 nach Berlin und trat in Clubs als Musiker, Komiker und Parodist auf. Mit Jürgen von der Lippe gründete er 1976 die Gebrüder Blattschuss. Auf seiner ersten Single „Die Shit-Parade“ brachte Hans Werner Olm Parodien auf Dieter Thomas Hecks „Hitparade“. Sein erstes Solo-Programm 1991 hieß „Der Macht die Gefühle“. Im Fernsehen war er unter anderem mit Anke Engelke, Karl Dall und Ingolf Lück zu sehen: Dienstag, 20. August, um 19.30 Uhr auf dem ­Theaterschiff, Tiefer 104/Anleger 4.