Integration in Bremen

Im Foyer des Bremer Theaters diskutieren ab 18 Uhr die Spitzenkandidaten der Bürgerschaftswahl zum Thema „Integration in Bremen“. An der Veranstaltung wollen Carsten Sieling (SPD), Maike Schaefer (Grüne), Sofia Leonidakis (Linke) Magnus Buhlert (FDP) sowie Heiko Strohmann (CDU) teilnehmen.

Vor dem Halbfinalspiel

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt geben vor dem Halb­finalspiel am Mittwoch gegen Bayern München Auskünfte zu den Vorbereitungen.

Start der Briefwahlausgabe

Die Briefwahlausgabe des Statistischen Landesamtes (An der Weide 14-16) startet dort an diesem Dienstag.

Kopf des Tages

Mitbegründer der gesamtdeutschen Linken, pointensicherer Redner, Sympathieträger, Energiebündel, streitbarer Talkshowgast und inzwischen Chef der europäischen Linken: Mit Gregor Gysi, dem ostdeutschen Anwalt, bringt die Öffentlichkeit viel in Verbindung. An diesem Dienstag unterstützt er ab 17 Uhr seine Partei bei der Wahlkundgebung auf dem Bremer Marktplatz. Auch nach zwei Herzinfarkten kann der 71-Jährige einfach nicht von der Politik lassen und es zieht ihn auf die Bühne.

Tipp des Tages

Der Science-Fiction-Film „Snowpiercer“ (Regie: Bong Joon-ho) aus dem Jahr 2013 greift ein aktuelles Thema auf: Der Versuch, die Erderwärmung mit technischen Mitteln zu stoppen, ist katastrophal gescheitert. Ein Eispanzer bedeckt die gesamte Erde. Die wenigen Überlebenden durchqueren in einem Eisenbahnzug die Eiswüste. Von den Luxuswaggons an der Spitze bis zu den Elendsquartieren am Ende bildet der Zug eine brutale Ausbeutergesellschaft ab. Flucht ist unmöglich. Den Geknechteten bleibt nur eine Revolte. Heinz-Martin Krauß, Schulpastor in Lesum, gibt eine Einführung in den Film, der in Kooperation mit dem Arbeitskreis Kirche und Kino gezeigt wird. Anschließend besteht Gelegenheit zur Diskussion: Dienstag, 23. April, 19.30 Uhr, im Kino City 46, Birkenstraße 1.