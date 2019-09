Blick auf das Hachez-Produktionsgebäude in der Westerstraße. (Frank Thomas Koch)

Diskussion um Hachez-Quartier

Die Abgeordneten der Baudeputation diskutieren an diesem Dienstag in einer Sondersitzung über ein städtisches Vorkaufsrecht für das Hachez-Quartier in der Bremer Neustadt.

Spenden des Kindertages

Im Bürgerpark werden die Spenden des Bremer Kindertages an die Stiftung Robin Aid und an die Kita am Flughafen Bremen übergeben.

Awards werden verliehen

Beim Bremer Kongress für Nachhaltigkeit in der Schifffahrt werden die Greenports Awards durch Bremenports-Chef Robert Howe verliehen.

Kopf des Tages: Sabine Schlacke

Sabine Schlacke vom Institut für Umwelt und Planungsrecht an der Universität Münster ist an diesem Dienstag in Bremen zu Gast. Im Rahmen des Bremer Umweltpreises wird die 51-jährige Professorin im GOP-Varieté-Theater in der Überseestadt einen Vortrag (Keynote) halten. Im Anschluss wird der Preis unter sechs nominierten Unternehmen vergeben.

Tipp des Tages: Verbrecherjagd in Ostfriesland

Lesung Beim Bremer Krimi-Stammtisch stellen Autoren das neue Buch „Ostfriesisch kriminelle Weihnacht“ vor. Es handelt sich um eine Anthologie mit 25 Krimis und 25 Rezepten zur Weihnachtszeit, herausgegeben von Mirjam Phillips und Marita Alberts. Insgesamt 25 Autoren haben ihre Geschichte beigesteuert, darunter Gesa Schwarze-Stahn, Ulrike Barow, Holger Wittschen, Helga Henschel, Jens-Ulrich Davids und andere. An der Lesung wirken Helga Bürster, Laura Müller-Hennig (Foto) und Regine Kölpin mit, die Moderation übernimmt Mirjam Phillips.

Dienstag, 24. September, um 19 Uhr in der Krimibibliothek der Zentralbibliothek, Am Wall 201