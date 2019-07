Yvette Gerner löst Jan Metzger als Intendantin bei Radio Bremen ab. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Intendantenwechsel

Yvette Gerner löst Jan Metzger als Intendantin bei Radio Bremen ab. Der Rundfunkrat hatte die vom ZDF kommende Gerner Anfang März mit großer Mehrheit gewählt. Metzger stand zehn Jahre an der Spitze der kleinsten ARD-Anstalt.

Festival Maritim startet

Das Festival Maritim läuft um 17 Uhr mit einem Konzert in der Vegesacker Stadtkirche an.

Eintritt wie vor 50 Jahren

Das Freibad in Blumenthal feiert an diesem Donnerstag sein 50-jähriges Bestehen. Deshalb zahlen die Gäste von 6.30 bis 19 Uhr nur 50 Cent Eintritt.

Kopf des Tages

Am Klinikum Bremen-Ost wird gefeiert – und zwar Richtfest für die neue Intensivstation, die im Mai 2020 bezogen werden soll. Sie ist ein Kernprojekt der Sanierungsarbeiten an dem Krankenhaus, das zum Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) gehört. Entsprechend erfreut dürfte Klinik-Direktorin Judith Borsch sein, dass diese Etappe erreicht ist. Seit 2012 ist die Betriebswirtin bei der Geno beschäftigt, seit März 2017 leitet sie das Klinikum.

Tipp des Tages

In „Simply the best – Dein Lieblinge-Sommer“ präsentiert Publikumsliebling Thomas Otto nicht nur bereits in Bremen bekannte Stars der Varieté-Szene, sondern auch neue Gesichter, die zum ersten Mal im GOP Bremen auf der Bühne stehen. Ein besonderer Höhepunkt ist der Visual Comedian Herr Niels mit seiner unübertroffenen Mimik und seiner anmutenden Körperlichkeit. Für traumhaft-romantische Momente sorgt das Duo Gema & Miguel aus Spanien mit seiner Partnerakrobatik und Luftdarbietungen. Ebenso anspruchsvolle Tricks und Figuren präsentiert die Handstandakrobatin Maryna Sakhokiia. Mit dem Trio Jump ’n’ Roll stehen außerdem drei waghalsige Akrobaten auf der Bühne: Donnerstag, 1. August, um 20 Uhr im GOP, Am Weser-Terminal 4.