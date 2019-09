Charles & Erika moderieren an diesem Donnerstag die große Musikvideoshow. (Lars Neumann)

Fiktives Terrorszenario

Die Bundespolizei macht zusammen mit der Polizei Bremen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag im Bremer Hauptbahnhof eine Übung mit mehreren unterschiedlichen, fiktiven Terror- und Anschlagsszenarien. Ab etwa 22 Uhr werden nördliche Teile des Hauptbahnhofes sowie des Tunnels für die Öffentlichkeit gesperrt.

Verkehr und Soziales

Die Vertreter der Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung sowie der Sozialdeputation kommen an diesem Donnerstag zusammen.

Schule wird ausgezeichnet

Die Ganztagsgrundschule „Schule an der Stichnathstraße“ ist Landessieger eines Förderpreises für Integration in Bremen. Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) zeichnet die Einrichtung an diesem Donnerstag aus.

Kopf des Tages: Tim-Aron Schrader

Sein aktuelles Projekt ist eine avantgardistische Verfilmung von Goethes Faust, in der unter anderem renommierte Rapkünstler Sprechrollen übernehmen. An diesem Donnerstag aber steht der Bremer Regisseur Tim-­Aron Schrader für seine Arbeit mit dem Hip-Hop-Musiker Johnsen im Finale der Musikvideoshow. Ab 20 Uhr tritt er mit „Das Lied von gestern“ gegen zwölf weitere Finalsten im Modernes an.

Tipp des Tages: „Musik im Kopf“ und von der Mittelbühne aus

Bereits während seiner Ausbildung an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg zeigte Tim Reichwein sein vielseitiges Können als Sänger, Schauspieler und Tänzer. Er stand bereits in vielen preisgekrönten Musicals auf der Bühne. Im Fritz-Theater Bremen ist er fast an jedem Spieltag und in jeder Produktion zu sehen.

Tim Reichwein feierte 2016 mit „Spamalot – Die Ritter der Kokosnuss“ sein Regie-Debüt und zeichnet seitdem für die Regie der Fritz-Eigenproduktionen verantwortlich. Sein Konzert „Musik im Kopf“ wird durch die zentral im Saal stehende Mittelbühne ein besonderes Erlebnis, bei dem der Künstler direkt an seinem Publikum ist und die Gäste somit ein Teil der ganzen Show werden.

Donnerstag, 12. September, 19.30 Uhr, im Fritz- Theater Bremen, Herdentorsteinweg 39