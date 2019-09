Wer in Bremen in der Filmbranche unterwegs ist, der kennt Ilona Rieke. Die Kulturwissenschaftlerin arbeitet seit 2010 im Filmbüro Bremen und ist dort seit 2017 in der Geschäftsführung. (Christina Kuhaupt)

Bilanz der Bürgerschaftswahl

Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim zieht auf Einladung des CDU-Kreisvorsitzenden Jens Eckhoff eine Bilanz der Bürgerschaftswahl.

Deputierte diskutieren

Die neu gewählten Abgeordneten der Kulturdeputation kommen an diesem Donnerstag im Konsul-Hackfeld-Haus zusammen. Unter anderem wird über die Breminale diskutiert.

Kopf des Tages

Wer in Bremen in der Filmbranche unterwegs ist, der kennt Ilona Rieke. Die Kulturwissenschaftlerin arbeitet seit 2010 im Filmbüro Bremen und ist dort seit 2017 in der Geschäftsführung. 2015 hat sie das erste Filmfest Bremen mitinitiiert, bis heute übernimmt sie hierbei die Programmleitung. An diesem Donnerstag startet das Filmfest in sein fünftes Jahr.

Tipp des Tages

„Out loud“ ist die neue Bremer Lesebühne für Autorinnen mit besonderen, mutigen und bewegenden Themen. Von August bis November steht in jedem Monat ein neues Thema und eine neue Autorin im Mittelpunkt und auf der Bühne. Im September berichtet Mareice Kaiser in ihrem Programm „Alles inklusive. Aus dem Leben mit meiner behinderten Tochter“ über die Themen Inklusion, Gleichberechtigung, Bildung und Digitalisierung. Die Autorin, Journalistin, Podcasterin und Bloggerin liest aus ihren Texten und spricht mit dem Publikum über Inklusion, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie über die Pränataldiagnostik: Donnerstag, 19. September, 19.30 Uhr im Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19.