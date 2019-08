Ein Film über die Schirmherrin der Ausstellung „Use-Less – Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“, Vivienne Westwood (Foto), erzählt dokumentarisch die Geschichte der englischen Modeschöpferin, Feministin und Künstlerin. (Filmstill, Verleih)

Vor dem Spiel

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Sinsheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim am kommenden Sonnabend um 15.30 Uhr geben Werder-Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, und Cheftrainer Florian Kohfeldt Auskunft über den Zustand der Mannschaft.

Zahlen von CTS Eventim

Europas führendes Ticket- und Eventunternehmen CTS Eventim legt seine Zahlen vor. Die Aktie des Unternehmens erreicht zeitweise in dieser Woche ein Allzeit-Hoch. Möglicherweise steht Eventim vor dem Wiederaufstieg vom S- in den M-Dax.

Preis wird verliehen

Zum vierten Mal in Folge werden innovative Projekte für mehr Medienkompetenz im Land Bremen von der Bremischen Landesmedienanstalt mit dem „Ruder“ ausgezeichnet.

Kopf des Tages

Der polnische Publizist ist Chefredakteur der größten liberalen Tageszeitung Polens, „Gazeta Wyborcza“. Der Bürgerrechtler nahm 1989 an den Verhandlungen des Runden Tisches teil. An diesem Donnerstag spricht er im Bremer Rathaus über den Beginn des Zweiten Weltkrieges und die Umbrüche von 1989. An der Veranstaltung nehmen nur geladene Gäste teil.

Tipp des Tages

Ein Film über die Schirmherrin der Ausstellung „Use-Less – Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“, Vivienne Westwood, erzählt dokumentarisch die Geschichte der englischen Modeschöpferin, Feministin und Künstlerin. Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt“ (KDA), der einer der Initiatoren der Ausstellung ist, bietet nach der Vorführung des Films „Westwood: Punk. Icon. Activist“ ein Gespräch mit Professorin Martina Glomb von der Hochschule Hannover an, die mehrere Jahre bei Westwood gearbeitet hat. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Oktober im Hafenmuseum/Speicher 11 zu sehen und zeigt, dass Mode mehr ist als nur Bekleidung: Donnerstag, 22. August, um 20.30 Uhr im City 46, Birkenstraße 1.